Karlıtaş: “Güzelyurt ve İskele’de yapılan hatalar Lefke’de yapılmamalı”

Deniz Abidin

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, geçmişteki değerlerinin tekrardan iade edilmesi anlamına gelen Lefke’nin ilçe olmasını olumlu karşıladığını belirterek, önemli olanın Lefke’nin sadece kağıt üzerinde ilçe ilan edilmesi olmadığını kaydetti.

Karlıtaş, hükümetin bu noktadan sonra strateji geliştirmesinin önemli olduğunu dile getirerek, bu yapılırken Lefke Belediyesi ve sivil toplum örgütleri ile ortak işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Karlıtaş, Lefke Bölgesi’nin en büyük eksikliğinin, 1974 yılından sonra ihmal edilmişlikten kaynaklanan moral bozukluğu olduğunu belirterek, yatırımın olmaması olduğunu söyledi. Karlıtaş, Lefke’nin iyi bir koordinasyon ile yeniden planlanarak yatırımları artması gerektiğinin altını çizdi.

Ocak ayında yapılacak olan beşli konferansa dikkat çeken Karlıtaş, Lefke halkının olası bir çözüme ılımlı baktığını, ancak planı görmeyi beklediğini kaydetti. Karlıtaş, vatandaşın Lefke’nin stratejisinin belirlenmesini beklediğini ifade ederek, sahil şeritlerinin olmazsa olmazlardan biri olduğunu söyledi.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Lefke’nin ilçe olmasını Yeni Bakış’a değerlendirdi. Karlıtaş, esas işin bundan sonra başlayacağını belirterek, Lefke’nin ilçe ilan edilmesinin iade-i itibar olduğunu söyledi. Karlıtaş, Lefke’nin geçmişteki değerlerinin tekrardan iade edilmesini olumlu karşıladığını belirterek, önemli olanın Lefke’nin sadece kağıt üzerinde ilçe ilan edilmesi olmadığını kaydetti. Karlıtaş, hükümetin bu noktadan sonra strateji geliştirmesinin önemli olduğunu dile getirerek, bu yapılırken Lefke Belediyesi ve sivil toplum örgütleri ile ortak işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bir yol haritası ve bir takvim belirlenmesi gerektiğini belirten Karlıtaş, bütçede bununla ilgili kaynak ayrılmamasının düşündürücü olduğunu kaydetti. Karlıtaş, hükümetin en erken bir zamanda Lefke Bölgesi’nde bir çalıştay düzenleyerek işin sadece kağıt üzerinde olan kısmını değil, altının nasıl doldurulabileceğini düşünmesi gerektiğini vurguladı.

“Güzelyurt ve İskele’de yapılan hatalar Lefke’de yapılmamalı”

Karlıtaş, bölge olarak içi dolu bir ilçe anlayışını desteklediklerini ifade ederek, Güzelyurt ve İskele’de yapılan hataların Lefke’de yapılmaması gerektiğini söyledi. Karlıtaş, Güzelyurt ve İskele’nin ilçe ilan edildiğini, ancak gereken birçok konunun yıllar geçmesine rağmen yapılmadığını belirtti. Karlıtaş, “İdari kararlar alınıyor, ancak hiçbir adım atılmıyor. Yerinde yönetim bakımından sıkıntılar yaşanıyor” diye konuştu. Karlıtaş, Güzelyurt ve İskele’de merkeziyete bağlı gerekli yatırımların hiçbirinin yapılmadığını belirterek, altyapı eksikliklerinin giderilmediğini, polis, mahkeme, hastane gibi alanlarda ciddi anlamda hala eksiklikler olduğunu vurguladı. Karlıtaş, “İlçe, yatırım alanlarıyla, altyapısıyla, sosyal projeleriyle ilçe olmalıdır. Biz böyle bir ilçe anlayışını destekliyoruz. Bununla ilgili mücadelemizi sürdürme kararlılığındayız” dedi.

“En büyük eksikliğimiz moral bozukluğu”

Karlıtaş, Lefke Bölgesi’nin en büyük eksikliğinin, 1974 yılından sonra ihmal edilmişlikten kaynaklanan moral bozukluğu olduğunu belirterek, yatırımın olmaması olduğunu söyledi. Karlıtaş, Lefke’nin iyi bir koordinasyon ile yeniden planlanarak yatırımları artması gerektiğinin altını çizdi. Karlıtaş, şöyle devam etti:

“Lefke’de altyapı olarak bazı binalar bulunsa da bunların içinin doldurulması, hizmet verecek bir anlayışa kavuşması gerekiyor. Bir Lefkeli kimlik kartını çıkartmak için Güzelyurt veya Lefkoşa’ya gitmemesi gerekiyor. Polis cezasını ödemek için bölge dışına çıkmaması gerekiyor. Bunların altyapıları sağlanmış durumda değildir. Bunun dışında mahkeme binası, polis binası, en temel devlet daireleri, okullar, gençleri bölgede tutacak projeler, altyapı alanları, yeşil alanlar, Lefke’nin bütünlüklü olarak cittaslow (sakin şehir) projesine dönüşmesi gerekir. Kısacası bir ilçe olmak için ne gerekiyorsa yapılması gerekir”

“CMC’yi tutan firma gerekeni yapmamakta”

Karlıtaş, hükümetin en önemli çözmesi gereken konulardan birinin CMC maden atıklarının temizlenmesi konusu olduğuna dikkat çekerek, bunun için yıllardır tüm hükümetler tarafından söz verildiğini, ancak yapılmadığını söyledi. Karlıtaş, “CMC’yi tutan firma gerekeni yapmamaktadır. Bu firmanın sözleşmesinin iptal edilerek yeni bir sürece girilmesi gerekir. Denetlenebilir, şeffaf ve katılımcı bir anlayışa ihtiyaç var. Bunun yanında, Cengiz Topel Hastanesi’nin sözde değil özde güçlendirilmesi gerekir. Hastane ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın girişimleri olduğunu görüyoruz, bunların somut olarak sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.

“Sahil şeridi olmazsa olmaz”

Karlıtaş, Ocak ayında yapılacak olan beşli konferansa da dikkat çekerek, Lefke halkının olası bir çözüme ılımlı baktığını, ancak planı görmeyi beklediğini kaydetti. Karlıtaş, vatandaşın Lefke’nin stratejisinin belirlenmesini beklediğini ifade ederek, sahil şeritlerinin olmazsa olmazlardan biri olduğunu söyledi. Karlıtaş, “Olası bir çözümde sahil şeritlerinin Lefke Bölgesi’nde kalması önemlidir. Bu vatandaş için olmazsa olmazdır. Sivil toplum olarak bunun takipçisiyiz. İsteğimiz sahil şeritleriyle birlikte içi dolu bir anlaşma metni ve Lefke’nin stratejisinin belli olmasıdır” diye konuştu.