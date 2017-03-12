Karmi Kabus’tan kurtulacak

Duygu Alan

Girne’de önceki yıl kış mevsiminde etkili olan yağmurlarda Karmi köyünde, dere yataklarındaki büzlerin yetersiz kalması sonucu yaşanan sel baskını ve sel baskını ile doğan felaketler hala hafızalardan halen silinmedi. Bölgede önümüzdeki yıllarda da benzer olayların yaşanmaması için Girne Belediyesi önlem aldı.

Karmi’de dere yataklarındaki büzlerin genişletilip, yol çalışmasının yapılması ve dere üzerinden geçen köprülerin genişletilmesi için geçtiğimiz ay ihaleye çıkıldı. İhaleyi, Sonay Akgüney Construction Ltd. aldı.

Sonay Akgüney Construction Ltd. tarafından yaklaşık 1 ay önce yapımına başlanan yol yapımı, köprü genişletme ve dere yatağında büz yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Akgüney: Dere taşkını yaşanmayacak

Sonay Akgüney Constructıon Ltd. Direktörü Sonay Akgüney, Havadis’e yaptığı açıklamada, çalışmaların sonuna gelindiğini, hava koşullarının elverişli olması halinde projenin iki hafta içerisinde tamamlanacağını kaydetti.

Akgüney, yürütülen çalışma çerçevesinde, köyün kuzeyindeki dere yatağına 2 metreye 3 metre kutu menfez yapıldığını derenin üzerinden geçecek köprünün genişliğinin ise yolun virajlı ve geniş olmasından dolayı 13 metre olacağını söyledi.

Köy girişindeki dereye de yeni büz döşeneceğini söyleyen Akgüney, oradaki köprü genişliğinin ise yine yolun genişliği ile paralel olarak 9 metre olacağını belirtti.

Sonay Akgüney, proje tamamlandığında Karmi’de artık yol problemi ve derenin taşması ile oluşan sıkıntıların çözüleceğini dile getirdi.