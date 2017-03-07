"Karpaz Milli Parkı peşkeşe hazırlanıyor"

Özlem Çimendal

Anıtlar Yüksek Kurulu Üyesi Merter Refikoğlu, Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan, KTMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası, Üniversite temsilcileriyle kedisinin de temsilciliğini yaptığı Belediyeler Birliği temsilcilerinin çıkarılmasının öngörüldüğü Eski Eserler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile yapılmak istenenin ayak bağı olan temsilcileri saf dışı bırakarak, Karpaz Milli Parkı’nın peşkeş çekilmesi olduğunu kaydetti.

“Rahatsızlık verdik”

Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan üyeliklerinin iptali noktasında hükümetin, tüm yanlışları usulsüzlükleri, hırsızlıkları, yasa dışılıkları ortaya çıkarmaları olarak değerlendiren Merter Refikoğlu, şimdiye kadar birçok konuyu da gün yüzüne çıkararak geri adım atmalarını sağladıkları için kendilerinden rahatsızlık duyulduğunu kaydetti.

“Yapılmak istenen Karpaz’ın peşkeşine karşı çıkmamızı engellemek”

Eski Eserler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile asıl yapılmak istenenin Karpaz’ın imara açılması kolaylaştırmak olduğunu ifade eden Refikoğlu, yasa değişikliği ile yapılanın düpedüz Karpaz’ın imara açılmasına 2 aydır yaptıkları çalışmalarla karşı çıkmalarının önüne set çekmek olduğunu söyledi.

“Karpaz Milli Parkı’nın peşkeş çekilmesi için baskı var”

Karpaz’ın imara açılarak birilerine peşkeş çekilmesi için çok büyük bir baskı olduğunu söyleyen Refikoğlu, “Girne’den, Lefke’den, Mağusa’da sonra şimdi de gözlerini Karpaz Milli Parkı’na diktiler” şeklinde konuştu.

“Karpaz’ın imara açılmaması için 2 aydır çalışma yapıyoruz”

Yaklaşık 2 ay önce Karpaz’ın imara açılması konusunun önlerine geldiğini ancak şiddetle karşı çıktıklarını da ifade eden Refikoğlu, “Bu konuyla ilgili yaklaşık 2 aydır biz de imara açılmaması ile ilgili çalışma yapıyoruz” dedi.

“Peşkeşin önü açılmaya çalışılıyor”

Refikoğlu, Karpaz’ın imara açılması konusunda yaşanan ciddi baskı nedeniyle ve buna ısrarla karşı çıkan KTMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası, Üniversite ve Belediyeler Birliği temsilcilerinin Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan çıkarılmasının önünün Eski Eserler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla açılmasının sağlanmaya çalışıldığını vurguladı.

Ayak bağı olacak temsilciler topyekun ortadan kaldırılmak isteniyor

Anıtlar Yüksek Kurulu’nda bulunan Mimar ve Mühendisler Odası, Şehir Plancılar Odası, Üniversite ve Belediyeler Birliği temsilcilerinin siyasi kurumlar dışında atanan kişiler olduğuna dikkat çeken Refikoğlu, “Üniversite temsilcisi de aslında bakanlık tarafından atanıyor ancak, bir üniversite temsilcisi profesöre, doktora ya da bilirkişiye baskı yaparak bilimsel olarak düşüncesini değiştirmek mümkün olmadığı için topyekun temsilcileri ortadan kaldırmak istiyorlar. Tamamen bakanlığın, eski eserler, çevre ve turizm bakanlığının atanacağı üyelerle kurul yönetilmek isteniyor. Bu da ne demektir benim, istediğim olmazsa görevlerinize son verebilirimdir” dedi.

“Bizi saf dışı bırakarak, usulsüz işlerine devam etme peşindeler”

Anıtlar Yüksek Kurulu’ndaki temsiliyetlerinin sonlandırılmasındaki amacın, yapılmak istenen yasa dışılıklara göz yumulması olduğuna işaret eden Refikoğlu, “Eski Eserler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile yapılmak istenen açık ve nettir. Bize yasa dışı ya da onların istedikleri gibi söylettiremedikleri için yasayı değişerek bizi bu kurulun dışına çıkararak kendi usulsüz işlerine devam etmeye çalışmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“Anıtlar Yüksek Kurulu’nun hiçbir anlamı kalmayacak”

Yasadaki değişiklik gerekçesinin de işlerin daha hızlı yürümesi gibi oldukça komik olduğunu söyleyen Refikoğlu, “İşlerin daha hızlı yürümesi için siz 4 bilirkişi temsilcisini kuruldan çıkaracaksınız, o zaman Anıtlar Yüksek Kurulu’nun ne anlamı kalacak?” diye sordu.

“Anıtlar Yüksek Kurulu’nda işler çığırından çıktı”

Anıtlar Yüksek Kurulu’nda oluşturulmak istenen yapının Bakan ve Müdürlerin isteği doğrultusunda şekillenerek, yetkilerin tek elde toplanma esasına göre temellendirilmesi olduğuna değinen Refikoğlu, “Bakan ve müdürün istediği insanlar kurulda kalacak, onlar tartışacak, bakan ya da müdürün dışında karar alınırsa, onlar görevden uzaklaştırılacak başkaları getirilecek. Her alanda olduğu gibi Anıtlar Yüksek Kurulu’nda da iş çığırından çıktı artık” ifadelerini kullandı.

“Gayriciddi icraatlarla hayati ve önemli konuları çocuk oyuncağı yaptılar”

Hükümetin yaptığı gayriciddi icraatlarla hayati ve önemli kararları dahi çocuk oyuncağına çevirdiğine vurgu yapan Refikoğlu, “Son zamanlarda ülkede işler çığırından çıktı. SİT alanları peşkeş çekilme çalışıldı engelledik, Girne’de izin dışı katlara onaya çalıştılar engelledik, Karpaz Milli Parkı’nı imara açmaya çalışıyorlar engellemeye çalışıyoruz, yine İskele SİT alanında usulsüzlük yapmaya çalışıyorlar engellemeye gayret ediyoruz, emirnameleri değişmeye çalıştılar engelledik” şeklinde konuşarak, hükümetin icraatlarının çığırından çıktığını vurguladı.

“Ülkede birbirinden trajikomik olaylar yaşıyoruz”

Ülkede birçok alanda denetimsizlik ve başıboşluk ve keyfiliğin hüküm sürdüğünü dile getiren Refikoğlu, “Devlet Kimya Laboratuvarı yandı ne yiyip içtiğimizin denetimleri yapılamıyor, trafik kazları ve ölümler yaşanıyor yine hiçbir şey değişmiyor, Gönyeli Çemberi’nde yapılan çalışmanın projesi yok, saymakla bitmeyecek birçok konuda sorunlar gittikçe kangrenleşiyor” ifadelerini kullanarak, ülkede trajikomik olayların yaşandığını söyledi.

