‘Karşılama’ KTGB’de gösterildi

“Kıbrıs'ın Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesi” çerçevesinde hazırlanan “Karşılama” belgeselinin ilk Türkçe gösterimi dün akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Lokali’nde yapıldı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin alan araştırması sırasındaki görüntülerden ve iki derneğin yetkilileri ve dansçılarıyla yapılan röportajlardan oluşan belgesel büyük beğeni topladı.

3 dilde hazırlanan ve 40 dakika süren belgeselde, Lefkoşa Folklor Derneği ile Kontea Mirası Derneği ile beraber yürütülen iki toplumlu proje kapsamındaki çalışmalar anlatılıyor.

Yönetmenliğini Uygar Erdim’in yaptığı belgeselin gösterimi sonrasında sohbet toplantısı da gerçekleşti ve pProjenin sonuçlarını içeren ‘Kıbrıs’ın Somut Olmayan Kültürel Mirasını Araştırırken Birbirimizi Tanımak’ adlı kitap tanıtıldı.

TEKMAN: “ANA TEMA BİRBİRİMİZİ TANIMAK”

Projenin Koordinatörü Ebru Deniz Tekman, belgesel gösterimi öncesi kısa bir konuşma yaparak, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Tekman, 40 dakikalık belgeseldeki ana temanın “birbirimizi tanımak” olduğunu belirtti ve projenin öyküsünü anlattı.

Proje kapsamında her iki derneğin genç üyeleri, 16 köye ziyaretlerde bulunarak, “somut olmayan kültürel mirasa” yönelik alan araştırması yaptı.

Alan araştırması süresince yapılan ziyaretlerde, somut olmayan kültürel miras öğelerinden olan şarkılar, halk dansları figürleri, atışma, mani ve toplumdaki geleneklerle ilgili bilgiler bir araya toplandı.

Yaklaşık 2,5 yıl süren proje, Kıbrıs'ın somut olmayan kültürel mirasına ilişkin araştırma, halk dansları gösterileri ve somut olmayan kültürel mirasın korunması, tanıtılması konusunda farkındalığı artırmaya yönelik kampanyalar içeriyor.