‘Kaslı Barbie’ internet fenomeni oldu

‘Kaslı Barbie’ olarak anılan Vins, Sputnik’e spor yaşamı ve başarısının sırlarını anlattı.

Rusya’nın Saratov kentinden 20 yaşındaki Julia Vins, ‘bebeksi’ yüzünün yanı sıra ‘demirden’ kaslara sahip.

Spora 15 yaşındayken başlayan Vins, Sputnik’e yaptığı açıklamada daha güçlü olmak istediğini ve günlük antrenmanlarla istediği sonucu alamamasının ardından halter sporuyla ilgilenmeye başladığını söyledi.

Instagram’da 416 bin takipçisi olan ve hayatı için tercihlerini hep kendisinin yaptığını belirten Vins “Ailem hiçbir zaman bana engel olmaya çalışmadı, etrafımdaki bazı insanlar beni anlamadı, birçok arkadaşım bu işi bırakıp bir iş sahibi olmamı söylediler. Şimdi birkaç yılın geçmesinin ardından seçimimin doğru bir seçim olduğunu söyleyebiliyorum” dedi.

Haftada 5 gün antrenman yaptığını belirten ‘Kaslı Barbie’, “Hazırlık aşamama göre antrenmanlarımın miktarını ayarlıyorum. Yemek yeme biçimim de buna göre değişiyor. Bir yarışmaya hazırlanıyorsam, uygun bir şekilde besleniyorum. Ama haftada bir kez kendime istediğim şeyi yeme izni veriyorum” ifadelerini kullandı.

Vins ayrıca çok düşük kalorili bir beslenme biçiminden yana da değil: “Düşük kalorili beslenme vücudu fazladan ve gereksiz biçimde yoruyor, bu da sağlığı kötü yönde etkileyebilir. Herkese yeterli oranda protein, karbonhidrat ve yağ içeren bir beslenme öneririm.”

Boyu 1.65 olan Vins 67 kilo kategorisindeki bir halterci. Vins 220 kilo squat, 120 kilo üst göğüs, 190 kilo deadlift kaldırışı gerçekleştirebiliyor.

Vins halterci olabilmek için de çok özel bir sırrı olmadığını, yalnızca çok çalışmanın yeterli olduğunu ifade etti.

Farklı ünvanlara ve rekorlara sahip Vins “Şimdilik Dünya Haltercilik Kongresi’nden squatta 2 kez dünya şampiyonluğum ve dünya rekorlarım var. Fakat asıl niyetim yarışmalardan madalya toplamak değil. Sadece hazırlanıyor ve herkese neler yapabildiğimi gösteriyorum” dedi.

Vins gelecek planları yaparak vakit harcamayı sevmediğini, geçmişteki edinimlerini düşündüğünde daha rahat hissettiğini ve 3 yıl önce başladığı halter sporunun hayatına dönüştüğünü vurguladı. Vins ayrıca Çin yapımı video oyunları için model olarak çalıştığını da ifade etti.