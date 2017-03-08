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Kasulidis, İrlanda AB İşleri Bakanı'yla görüştü

Kasulidis, İrlanda AB İşleri Bakanı'yla görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısı çerçevesinde İrlanda’nın AB İşleri Bakanı Dara Murphy’le görüştü.

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Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısı çerçevesinde İrlanda’nın AB İşleri Bakanı Dara Murphy’le görüştü.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis ile İrlanda’nın AB İşleri Bakanı Murphy gerçekleştirdikleri görüşmede İngiltere’nin AB’den çıkması konusu ve iki ülkenin bu konudaki ortak endişelerini ele aldılar.

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