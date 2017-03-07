Kasulidis, Johnson'la Türkiye’nin Kıbrıs’ta dört özgürlük talebini konuştu

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir çözüm sonrasında Türk vatandaşlarına dört özgürlük tanınması talebinin “anormal bir talep olduğu” iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’la görüştüğünü ve İngiliz mevkidaşına Kıbrıs Rum tarafının bu konudaki tezlerini aktardığını yazdı.

Habere göre Kasulidis, Johnson’la görüşmesinde, Türkiye’nin tüm Türk vatandaşlarına Kıbrıs’ta dört özgürlük hakkının tanınması yönündeki talebinin “müzakere sürecini daha da karmaşıklaştıran anormal bir talep olduğu” görüşünü iletti.

Kasulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakere masasına en kısa sürede dönme arzusunu da olduğunu da ifade etti.

Gazete, Johnson’un ise “güvenlik konusunda karşılıklı kabul edilebilir bir formülün mümkün olduğu” görüşünü dile getirdiğini, Kasulidis’in ise bu noktada “çeşitli fikirler sunulmasına karşın üçüncü bir ülkenin tek taraflı müdahale hakkının olması ve Türk askerin belirsiz bir süre için adada kalmasının kabul edilemez olduğunu” vurguladığını yazdı.