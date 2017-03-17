Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, İngiltere’nin Avrupa Konularından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan ile, geçtiğimiz Perşembe akşamı İngiltere Dışişleri Bakanlığında biraraya geldiği haber verildi.

Kasulidis-Duncan görüşmesinin odak noktasında Kıbrıs sorununun bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, Kasulidis’in Duncan’ın gündemine üç konuyu getirdiğini belirtti ve bunları şöyle sıraladı:

“1. Kıbrıs Rum tarafına göre, iki liderin Kıbrıs’taki görüşmelerinin nedensiz yere kesilmesi, 2- Kıbrıslı Rumlar için, güvenlik konusunda kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmasının önemi, 3- ve Türkiye’nin dört özgürlükle ilgili talebinin kabul edilmesinin mümkün olmamasının sebepleri.”

Gazeteye göre, Duncan ile görüşmesinin ardından, iki lider arasında Kıbrıs’ta yapılan görüşmelere ara verilmesini yorumlayan Kasulidis, “Kıbrıs Türk tarafının görüşmelerden ayrılma kararı hafifliktir” iddiasında bulundu.

“BİR BARDAK SUDA FIRTINA…”

Gazeteye göre açıklamasında, Sir Alan Duncan’a “iki lider arasındaki görüşmelerin geçici olarak durdurulmasının, bir bardak suda fırtına (kopartılması) olduğunu anlattığını” ileri süren Kasulidis, “müzakerelerin geçici olarak ertelenmesinin nedenlerinin, görüşmelerin yeniden başlamasına izin vermeyen sebepler olamayacağını söylediğini” aktardı.

İngiliz diplomatik kaynaklarının ise, bunun üzerine, “meydana getirilen dinamiğin kaybedilmemesi gerektiğine” işaret ettiklerini kaydeden gazete, Duncan’ın ise Kasulidis’e “İngiltere’nin çözüm sürecini desteklemeyi sürdüreceğini söylediğini” iletti.

Gazeteye göre Kasulidis güvenlik konusunda ise, “Güvenlik konusunun, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu bir federasyon çözümünün, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın yönetimine getireceği unsurları kabul etmelerine müsaade edecek şey olduğunu izah ettiklerini” söyledi.

Kasulidis “güvenlik konusunda tatmin edici bir çözüm olmadan, Kıbrıslıların çözümün diğer dezavantajlarını/eksiklerini kabul etmeye niyetli olmadıklarını” da iddia etti.

DÖRT ÖZGÜRLÜK KONUSU

“Duncan ile, müzakerelerin aniden neden Türk vatandaşlarıyla ilgili dört temel özgürlük talebine ağırlık verdiği konusunu ele aldıklarını” ifade eden Kasulidis, “biz, halkımızın menfaatleri için çalışacak olan kendi devletimiz için, Kıbrıslıların, yani Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin yararına olacak şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

Kasulidis, “dolayısıyla üçüncü şahısların menfaatlerini tatmin etmek için yöntemler aramak konusunda, herhangi bir mecburiyet duymadıklarını” da söyledi.

Haber Fileleftheros gazetesinde “Türk Talebi Kabul Edilemez - Yoannis Kasulidis’in Alan Duncan ile Londra’da Kıbrıs Sorunuyla İlgili Görüşmesi”; Simerini’de ise “Kasulidis ile Duncan Kıbrıs Sorununu Görüştü” başlığıyla yer buldu.