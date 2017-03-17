Kasulidis Kültürel Miras hakkında konuştu

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Londra’da kültürel mirasla ilgili bir konuşma yaptığı bildirildi.

Politis gazetesine göre, İngiliz Parlamentosu’nda, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanı sıfatıyla konuşan Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın, kültürel mirasın korunması ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında üstlendiği inisiyatifleri anlattı.