Kati Piri, Kıbrıs ve Türkiye’yi ziyaret edecek

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Kati Piri’nin adayı ve Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirildi.

Politis gazetesine göre sosyal paylaşım sitesi Twitter’deki hesabından açıklama yapan Piri, bu haftanın ilginç geçeceğine işaret ederek, “Türkiye ile ilgili raporu için bilgiler toplamak ve birçok kişiyle görüşmek üzere Türkiye ile Kıbrıs’a ziyaretler gerçekleştireceğini” belirtti.