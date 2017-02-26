Katılım az oldu

Melin Dobran

Gönyeli Yenikent esnafının her yıl düzenlediği Yenikent İndirim Şöleni dün yapıldı. Birçok işyeri, fiyatlarda etiketin yarısı ve yüzde 15 indirim gibi kampanya yaptı. Esnaf, Yenikent Belediye Bulvarı’nda gerçekleşen şölene katılımın, beklendiği gibi olmadığını söyledi. Esnaf, şölenin reklam yapılmadan düzenlenmesinden yakındı. Daha çok çocukların işine yarayan şölende minikler, zıpzıp ve 12 D sinema gibi şeylere ilgi gösterdi.

Kimi esnaf şölenden dolayı satışların iyi gittiğini söylerken kimisi de satış yapmamasından yakındı. Şölen’de gün boyu yiyecek içecek standları, şişme balonlar, zıpzıp, 12 D sinema ve maskotlar yer aldı.