Kavgalı olduğu ev arkadaşı için inanılmaz bir plan yaptı!

Suna Erden

Ev arkadaşları arasında kira yüzünden yaşanan gerginlik neredeyse cinayetle sonuçlanıyordu. Gönyeli’de birlikte yaşayan Bekir Sıddık Erdoğan ile Ahmet Cin bir süredir kira parası yüzünden tartışma yaşıyordu. Zanlı Erdoğan, kiranın yarısını vermediği gerekçesi ile kavgalı olduğu Cin için inanılmaz bir plan yaptı.

Erdoğan, gece saat 04.00 sıralarında mutfak gazının hortumunu kesti ve kesik ucu Ahmet Cin’in odasının kapısının altından içeri soktu. O esnada uyumakta olan Cin, boğazında hissettiği yanma nedeni ile uyandı ve odaya dolan gaz kokusunu aldı. Odadan dışarı çıkmaya çalışırken kesik hortum ucunu gören Cin hemen polisi aradı.

CİN ÇARPMIŞA DÖNDÜ

Ahmet Cin, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis odasına kapanan zanlı Erdoğan’ı gözaltına aldı. Polis karakoluna götürülen zanlı Erdoğan, sorgusunda suçunu kabul etti ve kirayı ödemediği gerekçesi ile bu suçu işlediğini söyledi. Hakkında, “Katle teşebbüs” suçundan soruşturma açılan zanlı dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının mutfak gazının hortumunu yatak odası kapısının altına yerleştirip oda içerisine gaz vererek Ahmet Cin’i kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme istenen süreyi onayladı.