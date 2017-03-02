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KAYAD ve Barolar Birliği’nin şiddete karşı diren projesi kapsamında panel düzenleniyor

KAYAD ve Barolar Birliği’nin şiddete karşı diren projesi kapsamında panel düzenleniyor

KAYAD Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile yürüttüğü “Şiddete Karşı Diren Projesi” kapsamında Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) “8 Mart Ev İçi Şiddet” konulu 2 günlük panel düzenleniyor.

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Kadından Yaşama Destek Derneği’nin (KAYAD) Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile yürüttüğü “Şiddete Karşı Diren Projesi” kapsamında Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) “8 Mart Ev İçi Şiddet” konulu 2 günlük panel düzenleniyor.

KAYAD’ın açıklamasına göre panel, LAÜ Hukuk Fakültesi Büyük Amfi’de 6 Mart Pazartesi günü 09.00-13.30; 7 Mart Salı günü ise 10.00-13.00 saatleri arasında yapılacak.

Açılış konuşmasını Meral Akıncı’nın yapacağı panelin moderatörlüğünü Mine Yücel yürütecek. Panele Anna Karamanou, Perihan Meşeli, Susana Pavlou ve Mine Atlı konuşmacı olarak katılacak.

“Şiddete Karşı Diren” konulu panelin ilk gününde Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs’ın her iki toplumunu temsil eden panelistlerin, KKTC ev içi şiddet uzmanlarıyla birlikte sunum yapacakları ve ülkelerindeki ev içi şiddet konusundaki yasal mevzuat ve siyasi yaptırımlarla ilgili bilgi verecekleri kaydedildi.

Panelin ikinci gününde ise 8 tane ev içi şiddet uzmanı panel katılımcılarıyla ev içi şiddet başlığı altında farklı konularda atölye çalışmaları yürütecek.

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