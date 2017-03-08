Kayalı: "Yılan hikâyesine döndü"

Melin Dobran

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, cezaevinde bulunan 412 kişinin zor şartlar altında yaşamaya çalıştığını söyledi.

Terfi ve yeni cezaevi konusunda da hala bir adım atılmadığını, Merkezi cezaevi için geçen yıl da bu yıl da münhal talebinde bulunduklarını ifade eden Kayalı, hiçbir sonuç alamadıklarını ifade etti.

Cezaevindeki nüfusun gittikçe arttığını dile getiren Kayalı, kendilerine Şubat ayında yeni cezaevinin temellerinin atılacağı sözünün verildiğini anımsatarak, henüz ihaleye bile çıkılmadığını belirtti. Diyalog Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Kayalı, terfi konusunun ise yılan hikâyesine döndüğünü kaydederek, yapılan toplantılara rağmen olumlu bir sonuç elde edemediklerini dile getirdi.

“Sonuç yine sıfır”

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, “Geçen yıl 30 erkek 3 de kadın gardiyan alınması için İçişleri Bakanlığı’na yazı yazıldı. Herhangi bir sonuç alamadık. Geçtiğimiz Şubat konuyla ilgili olarak grev yaptık ve ardından yazıyı yine gönderdik. Sonuç yine sıfır” dedi.

Yeni cezaevinin temellerinin Şubat ayında atılacağına dair söz verildiğini belirten Kayalı şunları söyledi:

“Binanın yapımı için ihaleye bile çıkılmadı. Şu an cezaevinde 412 kişi var. Bu kişilerin yaşamı, gün geçtikçe zorlaşıyor. Her geçen gün cezaevi nüfusu artıyor. Mahkûmlar, tutuklular ve çalışanlar, buradaki yaşamını zor şartlar altında idame ettirmeye çalışıyor. Hem çalışanların hem de mahkûm ve tutukluların daha rahat yaşaması için yetkilileri göreve davet ediyorum.”

“Tüm çalışanlar mağdur”

Terfi konusunun yılan hikayesine döndüğünü belirten Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, bu konuda da bir çözüm bulunamadığına işaret etti. Kayalı şu ifadeleri kullandı:

“Uzun zamandan beridir gündeme getirdiğimiz ve yılan hikâyesine dönen bir terfi konusu var. Defalarca toplantı yapılmasına rağmen, çözüm bulunamadı. Yönetici kadrosunda 15 tane subay olması gerekir. Şu anda fiziki olarak subay konumunda müdür dâhil, iki kişi var. Bu iki kişi cezaevini yönetmeye çalışıyor. Başka kamu kurumlarında, 25 yıl çalışan arkadaşlarımız, 1. Dereceden emekliye çıkıyor. Emekli olduktan sonra cezaevi çalışanları hariç, diğer arkadaşlarımız, maddi açıdan bizden daha çok kazanç sağlıyor. Terfi konusu şu anda mahkemelik olan bir konudur. Sendikalar ve bakanlık arasında yapılan toplantılardan ne yazık ki herhangi bir sonuç çıkmadı. Defalarca görüşülmesine rağmen, çözüm bulunamıyor. Yaklaşık 180 çalışan, bu konu yüzünden mağdur olmuş durumdadır.

“Kaos kaçınılmazdır”

Cezaevindeki her vardiyanın başında 1 subay olması gerekiyor. En büyük eksikliklerimizden biri de budur. Siyasi otoritenin bugünlerde bazı personele vekâlet vermeyi düşündüğünün duyumunu aldık. Otorite böyle bir şeyi yaptığı zaman, kaos olacaktır. Bu bizim için tehlikeli bir durumdur. Ateşle oynamak gibi bir şeydir. Örgütler ve sendikalar da buna karşıdır. Böyle bir şeyin olması durumunda grev dâhil her türlü eylem yapılacaktır. Cezaevinde 8-12 yıl arası çalışan personel vardır. Hiçbiri terfi ve derece sınavına tabii tutulmadı. Kamuda bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Kamudaki en zor mesleklerden birini icra ediyoruz buna rağmen en geride olan biziz.”