“Kayıp” adlı oyun Güney Kıbrıs’ta Yunanca sahnelendi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 2014-2015 sezonunda sahnelediği “Kayıp” adlı oyunu Satirigo Tiyatrosu işbirliğinde Güney Kıbrıs’ta Yunanca sahneledi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat’ta Satirigo Tiyatrosu'nda prömiyeri gerçekleştirilen oyunda Kıbrıslı Rum oyuncular, Yiorgos Mouaimis, Christina Christofia, Antony Papamichail, Diomidis Koufteros ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncularından İzel Seylani rol aldı.

Oyunu, Güney Kıbrıs Eski Başkanlarından Dimitris Hristofyas ve Yorgo Vasiliu, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Kültür Sanat Koordinatörü Yaşar Ersoy izledi.

“Kayıp”, 12 Mart'a kadar cumartesi günleri saat 21:30 ve pazar günleri saat 19:30'da Satirigo Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Ayrıntılı bilgiye 2278782 nolu telefondan ulaşılabilecek.