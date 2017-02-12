Kayıp kazıları ciddi şekilde azalıyor

Güney Kıbrıs’ta temaslar yapmakta olan, Avam Kamarası’ndaki İngiliz milletvekillerinin oluşturduğu Partiler Arası Diyalog’un dün, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Fotiu’nun İngiliz milletvekilleriyle görüşmesinde yaptığı açıklamalarda, kayıplarla ilgili problemin, Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda çözülemeyeceğini söylediğini yazdı.

Gazete, Fotiu’nun İngiliz milletvekillerini kayıplar konusuna dair bilgilendirdiğini ve gerek kayıpların anısına, gerekse kayıp yakınlarına saygı duyulmasının gerekliliğini vurguladığını kaydetti.

KAYIP KAZILARI CİDDİ ŞEKİLDE AZALIYOR

Öte yandan Haravgi gazetesi de, kayıp kazılarında ciddi şekilde azalma yaşandığını ve geçen sene 108 bölgede kazı çalışması yapılmışken, bu sene yalnızca 3 bölgede kazı çalışması yapıldığını yazdı.

Haberde, kayıplarla ilgili ifade veren kişilerin de azaldığı kaydedilirken, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, kayıplarla ilgisi, bilgi sahibi olanlara, gelip ifade vermeleri için çağrıda bulunduğu belirtildi.

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ YANLIŞ KİMLİK TESPİTİ YAPILDIĞINA DAİR HABERLERİ TEYİT ETTİ

Bu arada, Alithia gazetesi de, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, dün yaptığı açıklamayla, 8 yıl önce yanlış kimlik tespiti yapıldığına ve M.K. adlı kaybın ailesine, yanlış kişinin kalıntılarının teslim edildiğine dair basında çıkan haberleri teyit ettiğini yazdı.

Habere göre, ABD’nin Maryland şehrindeki laboratuarlarda gerçekleştirilen yeni DNA analizlerinde, kimliği tespit edilen bir şahsın ailesine daha önce başkasının kalıntılarının verildiği ortaya çıktı. Konuyla alakalı ailenin bilgilendirildiğini açıklayan Komite, hatanın, geçmişte bir süre DNA analizlerinin yapıldığı Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden kaynaklandığını kaydetti.