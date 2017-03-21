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  3. “Kayıp” Perşembe günü lefkoşa belediye tiyatrosu’nda sahneleniyor
“Kayıp” Perşembe günü lefkoşa belediye tiyatrosu’nda sahneleniyor

“Kayıp” Perşembe günü lefkoşa belediye tiyatrosu’nda sahneleniyor

“Kayıp” isimli oyun, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Perşembe günü Yunanca olarak Lefkoşa Belediye Tiyatro’sunda sahnelenecek.

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“Kayıp” isimli oyun, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Perşembe günü Yunanca olarak Lefkoşa  Belediye Tiyatro’sunda sahnelenecek.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Satirigo Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı oyun saat 20.00’de başlayacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, oyun, Belediye Emekçileri Sendikası ve SIDIKEK’in katkılarıyla sahnelenecek.

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