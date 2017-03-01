Kayıp Şahıslar Komitesi üyeleri kayıp aileleri temsilcleriyle biraraya geldi

Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP)’nin 3 üyesi Gülden Plümer Küçük, Nestoras Nestoros ve Paul-Hanri Arni bugün kayıp aileleri ile ilgili birliklerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, bir kayıp şahsın yanlış tanımlanması ve Komitenin bunun sonrasında attığı adımlar konusunda ailelerin bilgilendirildiği kaydedildi.

Komite üyeleri özellikle 2007 ve 2012 yılları arası yapılan kimliklendirmelerde kullanılan genetik sonuçları paylaşırken, devam eden incelemenin son derece tanınmış bir Amerikan laboratuarı olan Bode Cellmark Adli Tıp ile işbirliği içinde aynı zamanda en katı uluslararası bilimsel standartlarında gerçekleştirildiğinden emin olduklarını belirtti.

Önümüzdeki haftalarda kayıp kişilerin ailelerini, sonuçlardan haberdar etmeyi taahhüt eden Komite üyeleri, ayrıca, devam eden incelemede başka yanlış tanımlama vakası bulunmadığını belirtti.