Kayıp Şahıslar'da çalışan 45 Kıbrıslı Türk, sendikalı olmak için girişim başlattı

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’nde hizmet alımı statüsünde çalışan 45 Kıbrıslı Türk, sendika kurmak için girişim başlattı.

Sendikalar Mukayyitliği’ne “Kayıp Şahıslar Komitesi Çalışanları Sendikası” (KŞK-SEN) kurulması için başvuruda bulunulduğunu, 45 çalışan adına Yalkın Süreç açıkladı.

Süreç, “Genel Kazı Kimlik Tespiti ve Kalıntıların İadesi Projesi”ni Kıbrıs’ın kuzeyinde yürüten Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’nde hizmet alımı statüsünde çalıştıklarını, Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’nin yasal statüsü bulunmadığından sözleşmelerini Cumhurbaşkanı ile imzaladıklarını belirtti.

Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarının hizmet alım statüsü ve özlük hakkı gibi konularda sorun yaşadığını kaydeden Süreç, ocak ayı maaşlarının 8 Şubat’ta ödendiğini bildirdi.

Süreç, “Kayıp Şahıslar Komitesi Çalışanları Sendikası bizler için yeni bir umut oldu. Mevcut durumumuzu iyileştirmek, statümüzü belirlemek için çalışacağız” dedi.

“BU BİR PROJEDİR VE BİR GÜN SONA ERECEK”

Ülkedeki kayıpların en kısa sürede bulunmasını dileyen, kuracakları sendikanın da bu konuda girişimlerde bulunacağını ve kampanyalar düzenleyeceğini kaydeden Süreç, komite çalışanlarıyla ilgili haberler konusunda da özetle şunları kaydetti:

“Bizler Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanları olarak 2006 yılında başlayan Genel Kazı Kimlik Tespiti ve Kalıntıların İadesi Projesi’ni Kıbrıs’ın kuzeyinde yürüten Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’nde hizmet alımı statüsünde çalışmaktayız. Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’nin yasal bir statüsü bulunmadığından sözleşmelerimizi projeyi hem maddi hem manevi hem de politik olarak destekleyen Cumhurbaşkanı ile imzalamaktayız. Bizler, yürüttüğümüz çalışmalarla anılmaktan gurur duymaktayız. Ancak son dönemde çalışmalarımız dışında farklı konularla basında yer almak bizleri üzmüştür. Ne kadar artış aldığımızla ilgilenenleri, bu ülke için daha verimli olacak üretimlerde bulunmaya davet ederiz…”

Süreç, şunları da dile getirdi:

“Bizler, 2006 yılından itibaren çeşitli zamanlarda kamuda örgütlü bir sendikaya üye olabilmek için girişimlerde bulunduk. Her seferinde üretilen çeşitli gerekçelerle, sendikalı olamadık. ‘Genel Kazı Kimlik Tespiti ve Kalıntıların İadesi Projesi’ bir projedir ve bir gün sona erecektir. Kayıp Şahıslar Komitesi Çalışanları Sendikası, bu projede yıllardır deneyim biriktirmiş, farklı alanlarda uzmanlaşmış emekçilerimizin, proje sonrasında ülkemize fayda sağlayacak birimlerde çalışması için mücadele verecek.”