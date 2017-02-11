Kayıp yakınına yanlış kemik kalıntıları verildi

Güney Kıbrıs’ta, kayıp yakınlarına verilen yanlış kemik kalıntılarına ilişkin yeni bir olayın söz konusu olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi “Özür Dileriz, Yanlış Kaybı Gömdünüz” başlıklı manşetten verdiği haberinde, “Neo Horio” (Minareliköy) kökenli bir kayıp yakını M.K isimli Rum’a, sekiz yıl önce verilen yakınına ilişkin kemik kalıntılarının, başka bir kayba ait olduğu şeklinde Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından bilgi verildiğini yazdı.

Gazete söz konusu Kıbrıslı Rum’un, yakınına ait doğru kalıntıları alması bununla birlikte ailesine teslim edilmesi için gömülen kaybın mezardan çıkarılması gerektiğini belirtti.

Habere göre Kayıp Şahıslar Komitesi, Rum kayıp yakınına, 2009 yılında Genetik Enstitüsü tarafından yapılan kimlik tespitinin yanlış olduğu şeklinde bilgi verdi.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak gömülen kaybın en kısa zamanda mezardan çıkarılacağını, cenazenin ise 12 Mart’ta gerçekleştirileceğini yazdı.

Gazete bu tür olayların geçmişte de yaşandığına dikkati çekti.