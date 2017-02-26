Kaza resmen bağıra bağıra gelmiş!

Girne-Çatalköy’de önceki gün öğle saatlerinde paket servis elemanı Bangladeş uyruklu 35 yaşındaki Muhammed Sazzad Hossain’in kullanımındaki motosiklete çarparak yaşamını yitirmesine neden olan 72 yaşındaki Neil Harvey Silbery dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının birçok hastalığı olduğu, uzun süredir tedavi gördüğü belirtilirken, zanlının olay esnasında yasal sınır olan 50 promilin altında;44 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Çatalköy’de saat 13.15 sıralarında yaşanan kazada, Neil Harvey Silbery’in, JK 703 plakalı salon aracıyla Girne-Değirmenlik anayolunda Çatalköy-Cornaro kavşağı olarak bilinen 6-7’nci kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçtiğini söyledi.

Yolun sağına geçti ve motosiklete çarptı

Polis, Silbery’nin aracının, o esnada karşıdan gelen Bangladeş uyruklu Mohammed Sazzad Hossain’in kullandığı NZ 569 plakalı motosikletle çarptığını dile getirdi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hossain’in, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdiğini, JK 703 plakalı aracın sürücüsü Neil Harvey Silbery ise gözaltına alındığını kaydeden polis, zanlı hakkında tedbirsiz ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçundan soruşturma başlatıldığını söyledi.

Ölüm nedeni çoklu kaburga kırığı

Kazada yaşamını yitiren Hossain’in cedesine aynı gün akşam saatlerinde otopsi yapıldığını belirten polis, Hossain’in ölüm nedeninin çoklu kaburga kırığı ve beyin kanaması olduğuna dair tespit yapıldığını dile getirdi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, kamera görüntülerinin inceleneceğini belirten polis, zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı kanser hastası…

Zanlının avukatı Mustafa Şener ise, müvekkilinin beyin travması, lenfoma ve kanser hastası olduğunu, 2002 yılından beridir tedavi gördüğünü, oksijen alımında sorunlar yaşadığını ve bazen baygınlıklar yaşadığını ifade ederek, zanlının sağlık durumu ile ilgili raporları mahkemeye sundu. Şener, zanlının tutukluluk süresince tam teşekkülü bir hastanede gözetim altında tutulmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 2 gün tutukluluk kararı verirken, bu süreyi tam teşekkülü bir hastanede polis gözetiminde geçirmesine emir verdi.

Üniversite muzunu paketçinin hazin sonu

Öte yandan Lefke Avrupa Üniversitesi mezunu olan ancak iş bulamadığı için paket servis elemanı olarak çalışan 2 çocuk babası Muhammed Sazzad Hossain’in cenazesinin ülkesine gönderileceği öğrenildi.