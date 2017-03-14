Kaza yaptı, kaçtı

Lefkoşa- Girne ana yolunda dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada sürücünün kimliği tespit edilemedi.

Kaza, Girne istikametinde seyreden LR 820 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjdeki çelik bariyerlere çarpması sonucu meydana geldi. Dün sabah 05:55 raddelerinde meydana gelen kazada sürücünün kaçtığı için kimliği tespit edilemedi. Kazada yaralanan olmazken araçta 6 bin TL, bariyerlerde ise 2 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.