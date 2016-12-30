Kaza yaptı, uyuşturucudan tutuklandı

Nadire Bahadi

Alkol tesir altında araç kullanarak trafikte terör saçan araç sürücülerinden sonra son günlerde uyuşturucu tesiri altında araç kullananlarda artış gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Mağusa’da trafik kontrolü sırasında tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan şahsın ardından önceki akşam da uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanan Ümit Zeki Bozoğlu Mağusa-İskele Anayolu’nun Ötüken kavşağı yakınlarında trafik kazası yaptı. Şüpheli hareketleri nedeni ile dikkat çeken Bozoğlu’nun üzerinden sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulundu. Bozoğlu dün “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamaları ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminata bağlanan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheli tavırları ele verdi

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Nurettin Enginer mahkemede verdiği ifadesinde, 28 Aralık tarihinde İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından alınan bilgide zanlı Ümit Zeki Bozoğlu’nun Mağusa İskele Anayolu’nun Ötüken kavşağı yakınlarında CG 490 plakalı aracı ile kaza yaptığı öğrenildi. Şüpheli hareketleri nedeni ile polis ekipleri tarafından zanlının üzerinde arama yapıldığını ifade eden Enginer, zanlının üzerinde giydiği yeleğin iç cebinde kağıda sarılı 1 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti. Olayın Narkotik ekiplere bildirilmesinin ardından zanlıdan yapılan soruşturmada polise gönüllü ifade verdiğini söyleyen Enginer, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi 27 Aralık tarihinde Mağusa’da ismini ve soyismini bilmediği bir şahıstan 100 TL karşılığında aldığını ve bir miktarı ile sarma sigara yapıp içtiğini itiraf ettiğini söyledi. Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Enginer, zanlı Ümit Zeki Bozoğlu’nun teminata bağlanmasını talep etti.

Kefil kefaleti istemedi

Zanlı Ümit Zeki Bozoğlu’nun avukatı Kağan Güder teminat talebine itirazda bulunmadı. 28 yaşındaki zanlı Bozoğlu’nun bir otelde halkla ilişkiler sorumlusu olarak görev yaptığını belirten Güder, zanlının uzun yıllardan beri ülkede ikamet ettiğini annesinin öğretim görevlisi, babasının ise korgeneral olarak Irak’ta görev yaptığını belirtti. Güder, hakkında teminat talebi bulunan zanlı için mahkemeden kefil kefaleti yerine nakdi teminata ağırlık verilmesini talep etti.

Serbest bırakıldı

Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla zanlının yurt dışına çıkışı yasaklayarak kimlik ve pasaportuna polis tarafından el konulması yönünde talimat verdi. Zanlının 6 bin TL nakdi teminat yatırmasına karar veren Hacımulla, ayrıca zanlı Ümit Zeki Bozoğlu’nun haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ülkede bulunduğuna dair ispatta bulunmasına karar verdi.