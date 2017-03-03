Kazakistan'da Anayasa değişikliği tasarısı Parlamento'da

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, bir ay önce tartışılmaya açılan ve cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin parlamento ve hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev genel oturumda yaptığı konuşmada, anayasa değişikliği tartışmalarının açık ve şeffaf geçtiğini belirterek, toplam 6 bin teklif ve önerinin geldiğini kaydetti.

Halkın anayasa değişikliği taslağına ilişkin kendi fikrini söyleyerek yönetim sistemi modernizasyonunu desteklediğini dile getiren Nazarbayev, on yıl önce parlamentonun yetkilerinin genişletilme sürecinin başlatıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, önceki reformların halk ve uluslararası toplum tarafından olumlu karşılandığını vurgulayarak, “Şimdi Kazakistan söz konusu değişiklikleri yapmakla 21. yüzyılın yeni siyasi takvimini açıyor. Yeni anayasa, devlet işlerinde ve hükümetin kurulmasında parlamentonun rolünü güçlendiriyor.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Nazarbayev, ülke ekonomisiyle ilgili cumhurbaşkanın yetkilerinin hükümete devredilmesinin hükümetin bağımsızlığını sağlayacağına dikkati çekti.

Anayasa taslağı cumhurbaşkanın maliye, ekonomi, devlet mülkiyeti ve idari alanlarda 23, diğer kanunlar kapsamında da 35 yetkisinin parlamentoya verilmesini öngörüyor.

Cumhurbaşkanı anayasanın korunması, savunma ve güvenlik, dış ve iç siyaset gibi konulardan sorumlu olacak.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev ocak ayının sonunda halka hitabında, yönetim sisteminin verimliliğini artırmak için cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin parlamento ve hükümete devredilmesini öngören anayasa değişikliği taslağının tartışılmaya açılması kararı aldığını bildirmişti.