Kazakos: “Türk ambargosu zayıf noktamız”

Rum Denizcilik Odası Genel Müdürü Thomas Kazakos, zayıf noktaları olan Türk ambargosu nedeniyle, Rum denizciliğinin daha az rekabet edilebilir hale geldiğini iddia etti.

Kathimerini gazetesine röportaj veren Kazakos, Güney Kıbrıs’ın filosunda şu anda 1000 açık deniz gemisi bulunduğunu ve bu haliyle, dünya sıralamasında 11. olduğunu; önümüzdeki yıllarda da 2 bin açık deniz gemisini daha filoya katmayı planladıklarını ve dünya üçüncüsü-AB birincisi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “bir telefonla” ambargoyu kaldırabileceğini belirten Kazakos, ambargonun kalkması halinde Güney Kıbrıs’ın büyük bir piyasada, rekabet edilebilir hale geleceğini kaydetti.

Habere göre, Kazakos, Kıbrıs sorununun çözülmesiyle birlikte, denizcilik sanayisine yapılacak yatırımlarda istikrar ve ivme sağlanacağını da söyledi.