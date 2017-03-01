Kazaya davet çıkarıyor

Geçitkale’de dün bir vatandaş tarafından fotoğraflanan olay adeta “kendi elimizle kazaya davetiye çıkarıyoruz” denecek cinsten.

Geçitkale’den ana yolda seyreden yük dolu kamyonun iki tekerleği patlak şekilde ilerlemesi korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Arka lastiğinin patlak olduğunun farkında olmayan sürücü adeta ana yolda tehlike saçtı.