Lefkoşa12 °C
  • UptownPark
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Kazaya davet çıkarıyor
Kazaya davet çıkarıyor

Kazaya davet çıkarıyor

Geçitkale’de dün bir vatandaş tarafından fotoğraflanan olay adeta “kendi elimizle kazaya davetiye çıkarıyoruz” denecek cinsten.

A+A-

Geçitkale’de dün bir vatandaş tarafından fotoğraflanan olay adeta “kendi elimizle kazaya davetiye çıkarıyoruz” denecek cinsten.

Geçitkale’den ana yolda seyreden yük dolu kamyonun iki tekerleği patlak şekilde ilerlemesi korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Arka lastiğinin patlak olduğunun farkında olmayan sürücü adeta ana yolda tehlike saçtı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.