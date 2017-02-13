Kazı çalışması nedeniyle yol kapatılacak
Girne’de yarın Doğanköy çemberinde yapılacak kanalizasyon çalışmaları nedeniyle bölge kısmen trafiğe kapatılacak
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Girne’de yarın Doğanköy çemberinde yapılacak kanalizasyon çalışmaları nedeniyle bölge kısmen trafiğe kapatılacak.
Buna göre, Semih Sancar Caddesi’nden gelen araçlar Bellapais Trafik Işıkları’na doğru seyredemeyecek, Doğanköy çemberinden Zeytinli sokağa yönlendirilecek.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.
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