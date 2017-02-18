Kebapçıyı bile soydular

Mağusa’da faaliyet gösteren “Güzel Kebap” isimli iş yerine dün sabaha karşı hırsız girdi. Mağusa’da art arda yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı vatandaş tedirgin olurken, Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri ise zanlıların izini sürüyor. Elde edilen bilgilere göre Sincan Sokakta faaliyet gösteren “Güzel Kebap” isimli iş yerinin önünde bulunan brandanın fermuarını açarak içeriye giren ve süpürge değneği ile ilk önce girişteki güvenlik kamerasının yönünü değiştirip ardından ise güvenlik kameralarını fişten kapatan hırsız, ön taraftaki servis dolabından anahtarı alıp iş yerinin kilitli kapısını açtı. Servis dolabından aldığı anahtar ile iş yerinin kilitli kapısını açan ve içeriye giren hırsız çekmecede bulunan yaklaşık Bin TL parayı sirkat ederek kayıplara karıştı. Hırsız tarafından devre dışı bırakılana kadar kayıt yapan kamera görüntülerine göre iş yerine giren hırsızın maskeli olduğu tespit edildi.

Sabah geldiğinde fark etti

“Güzel Kebap” isimli iş yeri sahibi Soner Güzel, iş yerini önceki akşam saat 02:00’de kapattığını söyledi. Dün sabah saat 09:30’da iş yerini açmak için geldiği zaman iş yeri önündeki brandanın yarıya kadar açık olduğunu gördüğünü belirten Güzel, daha sonra girişteki güvenlik kamerasının yönünün değiştirilmiş olduğunu ve kameraların fişten kapatılarak devre dışı bırakıldığını farkettiğini söyledi. Güzel, daha sonra iş yerinin anahtarını koydukları çekmeceyi kontrol ettiğinde anahtarın olmadığını farkettiğini söyleyerek, ana kapının açıldığını ve içerideki çekmecede bulunan yaklaşık Bin TL’nin olmadığını gördüğünü belirtti. Polise haber verdiğini ve polisin gelerek kamera görüntülerini izlediğini ifade eden Güzel, iş yerine giren maskeli hırsızın süpürge değneği ile girişteki güvenlik kamerasının yönünü değiştiğini ve akabinde güvenlik kamerasının fişlerine doğru yöneldiğinin görüldüğünü söyleyerek kayıtların o saatten sonra durduğunu belirtti.

Güzel: “Beyaz spor bir araba 2-3 gecedir ortalığı kolaçan ediyordu”

İş yeri sahibi Soner Güzel, şüphelendiği biri olduğunu söyleyerek “2-3 gündür gece geç vakitlerde beyaz spor bir araba mahalleyi kolaçan ediyor. Dün akşam bize gelip ‘buz var mı?’ diye sordu ve gitti” dedi.

Polis soruşturma başlattı...

Mesele ile ilgili olarak soruşturma başlatan Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye alarak “Güzel Kebap” isimli iş yerine giren hırsızı tespit etmeye çalışıyor.