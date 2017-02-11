Kefili buldu kurtuldu

Başkent Lefkoşa’da geçen pazartesi günü uyuşturucu etkisi altında trafik ışıklarında baygınlık geçiren ve kendisini ayıltmaya gelen polislerin üzerine aracını sürerek iki polisi yaralayan zanlı Deniz Güngör hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı Güngör üç gün süren tutukluluğun ardından dün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, yurtdışına çıkışının yasağı ve bir kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Lefkoşa Yenişehir ışıklarında 6 Şubat tarihinde yaşanan olayda yol ortasında aracında uyuya kalan zanlı yanına gelen iki polisin üzerine aracını sürmüş, birinin parmağının kırılmasına neden olurken, bir diğerini de önüne katıp 200 metre sürüklemişti.

Ardından araçtan inip kaçmaya çalışan zanlı güç kullanılarak yakalanırken, araçta yapılan aramada 1 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu bulunmuştu.