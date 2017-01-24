Kelle: “İkinci bir TÜK vakasına izin vermeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Tarım Bakanlığı’nda Cuma günü yaşanan olay ile ilgili açıklamasında, bunun bir “işgal”, “bakanı rehin alma” olayı olmadığını sadece gelişen olaylar üzerine sorun çözülene kadar bakanın dışarı çıkmasına müsaade etmediklerini kaydetti.

Kelle, kuraklık ödemesinin yapılmaması, verilen sözün tutulmaması üzerine bakanlığa toplantı için gittiklerini ancak orada yaşanan ve konuşulanların neticesinde olayların geliştiğini söyledi.

Kelle, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da ‘Beni bırakın dışarıya çıkacağım’ noktasında bulunmadığı gibi ‘Rehin alındım’ tavrında da olmadığını aksine sorunun çözümü için uğraş verdiğini söyledi.

Kelle, “Sayın Bakana bu sorun çözümleninceye kadar çiftçilerin o odadan çıkmayacağını, kendisinin de çıkmayacağını, ister basını isterse polis çağırabileceğini söyledim ve kapıyı da ben kapattım. Sayın bakan da tarımın içinden geldiği, buna gerek olmadığını, sorunun çözüleceğini ifade etti. O gün de biz bütün gün oradaydık. Maliye Bakanlığı ile daha yoğun temaslar kuruldu ancak Maliye Bakanlığı kendi düşüncesini diretti” dedi.

“Hibe kabul görmüyorsa başka yöntem de var”

Hüseyin Çavuş Kelle, çiftçinin devletten 66 milyon TL’ye yakın bir kuraklık ödemesi alacağı olduğunun, ilk taksit olarak bunun 33 milyon TL’sinin 5 ay önce ödendiğini kaydetti.

Kuraklık ödemesinin ikinci yarısının ise yeni yıldan önce ödenecek olduğunu ancak hükümetin sıkıntılar olduğu gerekçesi ile 17 Ocak 2017 tarihine kadar süre istediğini anlatan Kelle, “Sayın Maliye Bakanı süre istedi ve bu paranın 17 Ocak Salı günü hesaplarımızda olacağını söyledi. Biz de bu süreyi tanıdık” dedi.

Kelle, ancak bu süreç içerisinde yapılan çalışmaların Genel Tarım Sigortası’nı borçlandırarak çiftçiyi ödeme noktasında olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Tarım Sigortası’nın Maliye Bakanlığı’ndan 11.5 milyon TL alacağının çiftçilerin girişimleri neticesinde tahsil edildiğini geriye 18 milyon TL eksildiğini kaydeden Kelle, bunu Tarım Sigortası’nın alma yönteminin sadece hibe yöntemi ile olabileceğini kaydetti.

Kelle, “Neden devlet, toplumun parasını hibe ile çiftçiye versin?” sorusuna cevaben, “2015 yılında ürün bedellerinin ödenmesi için 13 milyon TL bir kaynak TÜK’e aktarmıştık. Formülde bir sıkıntı varsa bize 13 milyon TL’mizi ve 2013 yılında tohumluk alınması için ödediğimiz 10 milyon TL’yi hesabımıza aktaracaklar” dedi.

“Tarım Sigortası’nın borçlandırılması yasal değil”

Genel Tarım Sigortası’nın borçlandırılması tüzüğe aykırı olduğunu kaydeden Hüseyin Çavuş Kelle, böyle bir kapasitesinin de olmadığını, bu borçlanmanın gerçekleşmesi durumunda işlevini kaybedeceğini ifade etti.

“Özellikle Sayın Serdar Denktaş’ı hedef aldığımız algısı doğru değildir” diyen Hüseyin Çavuş Kelle, sadece olayların Denktaş’ta düğümlendiğini belirtti, bunun nedenini ise şu şekilde açıkladı: Parayı aktaracak olan Maliye Bakanlığı’dır. Başbakanlık, bu sorunun çözümlenmesi için Maliye Bakanlığı’na talimat verdi. Ama Maliye Bakanlığı, verdiği sözü yerine getirmedi ve ısrarla Genel Tarım Sigortası’nı borçlandırmak istiyor. Eğer yasası varsa ve borçlanma kabiliyeti varsa borçlandırılalım ancak, Genel Tarım Sigortası’nın borçlandırılması tüzüğe aykırıdır” diye konuştu.

“Genel Tarım Sigortası’ndaki para üreticinindir”

Genel Tarım Sigortası’nın gelirlerinin çiftçi tarafından sağlandığının da altını çizen Hüseyin Çavuş Kelle, “Orada biriken aslında üreticinin parasıdır” dedi.

Kelle, ithal edilen gübreden torba başına 3 TL kesinti yapıldığını, tüm tarım ürünlerini kapsayan ürünlerin ithalatından Genel Tarım Sigortası’na kesilen bir fon olduğunu ve çiftçiden dönüm başı 4 TL kesinti yapıldığını söyledi. Kelle sütten de bir miktar kesinti yapılarak Genel Tarım Sigortası’na aktarıldığını kaydetti.

“İkinci bir TÜK vakası olmayacak”

Toprak Ürünleri Kurumu’nun geçmişte ülkenin bel kemiği konumunda olan bir kurum olduğunu ancak iyi yönetilmediği için ciddi mali krize saplandığını kaydeden Hüseyin Çavuş Kelle, Genel Tarım Sigortası’nın da bu hale düşürülmesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

“İkinci bir TÜK vakası olmayacak” diyen Kelle, gerekirse bu para ödenmeyecek. 18 milyon TL daha eksiğimiz var. Biz bu parayı ödettirmeyeceğiz ama Tarım Sigortası’nı borçlandırmayacağız” dedi.

Hüseyin Çavuş Kelle, “Geçmiş kurumların batmasının nedeni de özveride bulunmamaktan battı. Biz her şeye göğüs germeye hazırız. Bu kurum borçlandırılmayacak. Zaten yasal olarak borçlanamaz. Bu yönde bir siyasi baskı var ama kimse bu 18 Milyon TL’nin alına imza koyamaz. Çünkü yasal olmadığı için bir hükümet değişikliğinde bu arkadaşlardan bu paranın hesabı sorulacaktır. Aynı zamanda bu bir kurumun daha batırılması demektir ve bu mevali kimse alamaz” dedi.

“Üretmediğimiz hiçbir şeyin parasını istemiyoruz”

Üreticiye ödenen destekler konusunda da açıklamada bulunan Kelle, “Biz üretmediğimiz hiçbir şeyin parasını istemiyoruz” dedi.

Kelle, KKTC’deki esas sıkıntının bürokratların siyasileri yanlış yönlendirmesi noktasında olduğunu ifade etti.

“Tarımın olmadığı bir ülke, ülke olamaz” diyen Hüseyin Çavuş Kelle, “Ülkede tarımı baltalamak gayretinde olan bürokratlar var. Tüm bu olayların bu noktaya gelmesindeki nedenlerden biri de bu bürokratlardır” diye konuştu.

“Bankacılık yapmak gibi bir iddiam yoktur”

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmesinin akabinde ortaya konan söylemler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Hüseyin Çavuş Kelle, bunun kendi talebi olduğunu ancak bankacılık yapmak gibi bir iddiasının olmadığını kaydetti.

Kelle, Kooperatif bizlerin malıdır. Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyeliğini de ben talep ettim. Bugüne kadar köylü, çiftçi orada olmadığı için birçok sıkıntı yaşandı. Bugün bu sebeple benim ülkemde tohumluk gübre, gübre bulamadık. Bankacılık deneyimim yokmuş. Ben işletme mezunuyum, şuanda meşgul olduğum özel işim de para ile ilgili ama benim bankacılık yapmak gibi bir iddiam yoktur. Ama birilerinin de dört dörtlük olduğuna inanmıyorum. Yapılan işleri zaman içerisinde birlikte göreceğiz.”