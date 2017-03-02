Kelle: "TÜK için her türlü mücadeleyi vermeye hazırız"

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği başkanı Hüseyin Çavuş Kelle’ye nezaket ziyaretinde bulunan heyet, yeni hizmete giren binanın üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, böylesine bir binayı üreticilere kazandırdığı için birlik başkanı Kelle’yi tebrik ettiler.

Ziyarette konuşan Toprak Ürünleri Kurumu yönetim kurulu başkanı Ahmet İzzi, kurumun sıkıntılarını aktararak, göreve geldikleri Mayıs 2016 tarihinden itibaren Toprak Ürünleri Kurumu’nun geldiği noktayı aktardı.

İzzi, Mayıs ayında Toprak Ürünleri Kurumu’nda 1 gr arpa bulunmazken bugün 91 bin ton arpa alımı yaptıklarını ayrıca 19 bin ton balya getirdiklerini belirtti.

İzzi, Merkezi İhale Komisyonu’nun ihalelere çıktığını ve TÜK’ü işlevsiz bıraktığını iddia ederek, Çiftçiler Birliği’nden yardım talep etti.

Merkezi İhale Komisyonu’nun arpa alımı için 29 Mart tarihinde ihaleye çıkacağının altını çizen İzzi, ihalenin sonuçlanması halinde ülkeye Nisan ayının sonundan önce arpa gelmesinin mümkün olmayacağını ve üreticinin zorda kalacağına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ziyaretten duyduğu memnuniyeti yineleyerek TÜK’ün Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği için büyük bir önem taşıdığına vurgu yaptı. Kelle, TÜK’ün çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, çalışanlarından yönetim kurulu üyelerine kadar herkesin göstermiş olduğu özveriden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kelle, Hükümet tarafından TÜK’ün küçültülmesi gerektiğini dile getirmesinden dolayı rahatsız olduklarını ifade etti.

TÜK’ün mevcut durumunun devamı için yapısal durumunun yeniden gözden geçmesi gerektiğini ve modernleşme yönünde adım atılmasının önemine vurgu yapan Kelle, TÜK’ün üzerinde kanbur görünen hantal noktalardan bir an önce kurtulması gerektiğinin altını çizdi.

İhale Yasasını takip ettiklerini de belirten Kelle, TÜK’ün hızlı hareket etme yeteneğini ortadan kaldıran bir yasa olacağına inandıklarını söyledi. Kelle sözlerine şöyle devam etti; ‘’ TÜK’ün önümüzdeki süreçte tohumluk alımı ve yem ithalinde sıkıntı yaşayacağını birçok kez ifade ettik. TÜK’ün kendi başına çıkacağı ihalelerde denetlenebilir ve şeffaflık ilkesini ön plana çıkarması gerekmektedir. Bugün özveri ile çalışan kurumun müdürü, personelleri ve yönetim kuruluna destek çıkmalıyız. Herşeyin şeffaf ve hesap verilebilirlik noktasında olması ve ihaleleri de TÜK’ün yapması tarafındayız. TÜK’te bir takım sıkıntılar yaşandı özellikle alım noktasında şimdiden bir planlama yapılmalıdır. Çiftçiler Birliği TÜK konusunda her türlü mücadeleyi vermeye hazırız.’’