"Kemal Dürüst, söz verdi tutmadı"

Özlem Çimendal

Psikoloji sağlığı için kullandığı ilaçlardan dolayı iş bulmakta güçlük çeken, ailesini ve eşini kaybeden, Güzelyurtlu 36 yaşındaki Alkan Barutoğlu kendisine verilen iş sözlerinin yerine getirilmeyişine ve devletin ilgisizliğine isyan etti.

Barış Ruh ve Sinir’de tedavi gördü

Bir süre Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören, eşinden ayrılan ve ailesi ile birtakım sorunlar yaşayan Barutoğlu, “Rahatsızlığımdan ve kullandığım ilaçlardan dolayı kimse bana iş vermek istemiyor. Ben dilenci değilim, sadece çalışıp hayatımı devam ettirebileceğim bir iş istiyorum” dedi.

“Kemal Dürüst de söz verdi, tutmadı”

Daha önce de yaşamını sonlandırmaya teşebbüs ettiğini, yetkililer tarafından defalarca ikna edildiğini, siyasiler tarafından ön ayak olunarak kendisine bir iş imkanı sözü verildiğini de söyleyen Barutoğlu, “Sayın Kemal Dürüst bölgelimizdir ona da ulaştım elimden tutması ve bir iş bulması için, tamam dediler ama kimse ne aradı ne sordu.”

“Ben dilenci değilim, para ya da yardım istemiyorum”

Barutoğlu, “Ben dilenci değilim, bana sadaka gibi para vermesinler, ben para istemiyorum ben iş istiyorum. Bir işim olsun Karpaz’da bile olsa kalkar giderim, ben işlemekten gocunmam” ifadelerini kullandı.

“Bahçeciydim o işi de kaybettim”

Daha önce bahçe işiyle de uğraştığını söyleyen Barutoğlu, ülke tarım sektörünün gün geçtikçe dibe vurması sonucu bu işini de kaybettiğini dile getirdi.

“Hastaneye gidip gelmem için yol paramı doktorum veriyor”

Hastaneye gidip gelmesi için yol parası dahi bulamadığını söyleyen Barutoğlu, doktorunun karşıladığı yol parası ile tedavisini sürdürdüğünü ve doktoru vasıtası ile kendisine 1.200 TL maaş bağlandığını ancak bu ücretin hayatını idame ettirmesi için borçları için yeterli olmadığını kaydetti. Barutoğlu, sadece kendisine hayatını kazanıp, borçlarını ödeyebileceği bir iş kapısı açılmasını istediğini vurguladı.

“Bazen haftalarca evden çıkmak istemiyorum dışlandığım için”

Bazen haftalarca evden çıkmak istemediğini ifade eden Barutoğlu, “Ben kimseden sadaka ya da yardım istemiyorum, ben kendim çalışıp bu hayatta yararlı olduğumu hissetmek istiyorum. Bazen haftalarca evden çıkmak istemiyorum bu dışlanışım nedeniyle. Sağ olsun bazı arkadaşlarım beni yalnız bırakmıyor ama onlar da bir yere kadar yanımda bulunabiliyorlar” şeklinde konuştu.