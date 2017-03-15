Kemal Saraçoğlu Vakfı, seminerleri devam ediyor

Kemal Saraçoğlu Vakfı, 2016-2017 Eğitim yılı seminerleri devam ediyor.

Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, bugün Şht. Zeka Çorba Ortaokulu’nda beslenme ve kanser konulu eğitim seminerini düzenledi.

Yar. Doç. Dr. Hülya Fırat Kılıç, seminerde öğrencilere sağlıklı yaşamanın önemini vurgulayarak, kanser hastalığının ne olduğunu ve bu hastalıktan nasıl korunulması gerektiğinin yollarını anlattı.