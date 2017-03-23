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  3. Kemal Saraçoğlu Vakfı, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde beslenme ve kanser konulu seminer verdi
Kemal Saraçoğlu Vakfı, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde beslenme ve kanser konulu seminer verdi

Kemal Saraçoğlu Vakfı, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde beslenme ve kanser konulu seminer verdi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde “Kanser ve Sağlıklı Beslenme” konulu seminer verdi.

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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde “Kanser ve Sağlıklı Beslenme” konulu seminer verdi.

Vakıftan Övgü İnce tarafından yapılan açıklamaya göre, semineri veren uzman Filiz Uzun ve uzman Aynur Özkum İzveren, öğrencilere sağlıklı yaşamanın önemini vurgulayarak, kanser hastalığının ne olduğunu ve bu hastalıktan nasıl korunulması gerektiğinin yollarını anlattı. Seminerde öğrencilerin, sorular ve cevaplarla anlatılanları pekiştirdikleri belirtildi.

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