Evrim Kamalı

Haspolat’ta polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Hakan Erkoç ve mesele ile ilgili Mehmet Kemal Öztırak teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam Haspolat bölgesinde 31 Ocak tarihinde, saat 12.00 raddelerinde gerçekleştirilen operasyonda huzurda bulunan zanlı Hakan Erkoç’un tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 adet hap bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada zanlı Erkoç’un tasarrufunda bulunan uyuşturucu hapları 26 Ocak tarihinde kendisine Türkiye’den misafir olarak gelen zanlı Mehmet Kemal Öztırak’ın Ercan Havaalanından 150 adet olarak getirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis çavuşu zanlı Hakan Erkoç’un ayrıca ülkemize 19 Ocak tarihinde Türkiye’de daha önceden yurt dışından temin etmiş olduğu, kimlik kartı üzerine kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle sahnelediği TC kimlik kartı ile KKTC’ye giriş yaptığının da tespit edildiğini söyledi. Polis çavuşu Erkan Karam ayrıca zanlı Erkoç’un tasarrufunda uyuşturucu satışından elde ettiği düşünülen 2965 TL nakit paranın da bulunduğunu, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

“Kendi kullanımım için arkadaşımdan rica ettim”

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Erkoç Türkiye’de sorunları olduğundan ötürü bu yola başvurduğunu ve hapları da kendi kullanımı için arkadaşından getirmesi için rica ettiğini söyledi.

Zanlı Öztırak ise eşinin Türkiye’de hamile olduğunu yanında olması gerektiğini ve gerekirse kendisini tırnaklarının sökülmesi ve denizin ortasına bırakılması koşulu bile olsa bırakmalarını ve karısının yanına gitmek istediğini söyledi.

3 ay cezaevine…

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.

Mahkeme dışında aldığımız bilgide Zanlı Hakan Erkoç’un İstanbul’da Aralık ayında işlemiş olduğu cinayet suçundan dolayı arandığı ve ülkemize bu sebep ile sahte kimlikle geldiği yönünde.