Ercan Havalimanı’ndan önceki gün KKTC’ye giriş yapmak isteyen Servet Sezer’e, narkotik dedektör köpeği Zeyna’nın tepkisi sonrası üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, Sezer’in iç çamaşırı içerisinde 35 adet uyuşturucu içerdiği tahmin edilen hap bulundu. Sezer, gözaltına alınırken, haplar ise emare olarak alındı.

3 gün tutuklu kalacak

Zanlı Servet Sezer dün Lefkoşa’da nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ahmet Bayram’ı tanık olarak dinletti.

Bayram, zanlı Servet Sezer’in “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla gözaltına alındığını kaydetti. Servet Sezer’in iç çamaşırı içerisinde siyah naylona sarılı 20 adet pembe, 14 adet mavi ve 1 adet de turuncu renkte uyuşturucu içeren haplar olduğunu kaydeden bayram, zanlının bir gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi. Bayram, tahkikatın yeni başladığını, bu hapları kime getirdiğinin araştırılması gerektiğini söyledi ve 3 gün tutukluluk talep etti.

“Kendim için getirdim”

Tahkikat memurunun şahadetinin ardından, Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlı Servet Sezer’e söz hakkı verdi. Sezer, suçunu kabul ettiğini, buraya işlemeye geldiğini ve hapları kendi kullanımı için getirdiğini beyan etti.

Tahkikat memurunun şahadetini ve zanlının beyanlarını tezekkür eden Yargıç Reynar, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için, zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.