Kenevir zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor huzurda bulunan zanlılar Pouyan Shahedi Eskandari ve Mehmet Çetin’in 20 Şubat tarihinde saat 13.30 raddelerinde ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiklerini ve üzerlerinde yapılan aramada zanlı Eskandari’nin 3 gram zanlı Çetin’in 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacaklar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ileride görüşülecek davlarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmelerine ek olarak Eskandari’nin 3 bin TL, Çetin’in ise 2 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.