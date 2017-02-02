Kent konseyinin kararı bekleniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Anafartalar Lisesi’nin “ortadan kaldırılacağı”, lisenin yerinin “peşkeş çekileceği” ve Anafartalar Lisesi’nin “ruhunun ortadan kaldırılmak” istendiği ile ilgili haberlerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

Berova, konuyla ilgili Havadis’e yaptığı açıklamada, Girne bölgesinin çağa ve artan nüfusa bağlı olarak değişen koşullara ayak uydurması, bölge halkına daha kaliteli hizmet verilebilmesi noktasında Girne Kentsel Gelişim projesini hayata geçirmek için çalıştıklarını ve bunun için en uygun zeminin hazırlandığını kaydetti.

Geçmiş hükümetler döneminde Girne Karakum bölgesinde yapımına başlanan ancak tamamlanamayan karkas binanın çevresinde bulunan 10 dönümden fazla arazinin Eğitim Bakanlığı’nın tasarrufunda bulunduğunu ve bu arazi içerisinde modern laboratuvarlar, sınıflar, spor sahaları, spor salonu, kültür salonunun da bulunduğu tam teşekküllü iki okul projesinin hayata geçirilmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Bakan Berova, hazırladıkları okul projesinin hayata geçmesi halinde, Anafartalar Lisesi’nin mevcut binasının restore edilerek eğitime kazandırılacağını kaydetti.

Berova, şunları söyledi: “Girne bölgesinde 2003 yılından sonra ciddi anlamda bir nüfus artışı oldu.

Bu bağlamda özellikle bölgede okulların yeniden organize olması da artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

Girne’nin batısına baktığımız zaman Lapta ve Alsancak’ta ciddi anlamda bir nüfus artışı olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu nedenle Lapta bölgesine yeni bir ilkokul inşaatı için projeyi tamamlamak üzereyiz. Girne merkezde de bir planlama yaptık. Bu çerçevede Karakum bölgesinde daha önceki dönemlerde yapılan ancak tamamlanmayan karkas binada inceleme yaptım. Bu binanın çevresinde 10 dönümün üzerinde bir arazinin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın tasarrufunda olduğunu gördüm. Bu alanda çevre güvenliğinin de tam olarak sağlanabileceği okullar ve sosyal tesisler, laboratuarlar yapmanın mümkün olduğunu gördüm ve bir proje yaptık.”

“Anafartalar Lisesi’ne ruh katan bina değil içindekilerdir”

Özdemir Berova, hazırladıkları projeyi kent ile de paylaşma ihtiyacı hissettiklerini, bu hususta Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Şehir Planlama Dairesi ile de görüştüklerini, okullarda da anlattıklarını söyledi.

Berova, Anafartalar Lisesi’nde bazı öğretmenlerin “Anafartalar Lisesi bir ruhtur. Lisenin ruhu ortadan kaldırılmak isteniyor” diyerek projeye karşıt bir duruş sergilediğini kaydetti.

Özdemir Berova, “Anafartalar Lisesi’nin bir ruh olduğu söylemine ben de katılıyorum. Ancak Anafartalar Lisesi, adını Girne’nin Anafartalar Ortaokulu’ndan almıştır. Yani liseye ruh katan okul binası değildir. O okulda yetişen öğrenciler, hizmet vermiş çok değerli öğretmenlerdir” dedi.

Berova, şuanda gündemde ortaokul ve liseyi birbirinden ayırmak gibi bir proje olmadığını kaydetti.

“Son söz kent konseyinin”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Anafartalar Lisesi’nin Girne Karakum bölgesinde yapımı tamamlanacak olan binaya taşınması ile ilgili projenin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalara kent konseyinden çıkacak karar neticesinde başlanacağını kaydetti.

Berova, “Belediye başkanına da söyledim; ‘kent konseyi toplansın kararını versin. Eğer kent konseyi nezdinde uygun bir proje ise biz bu projeyi sürdürürüz” dedi.