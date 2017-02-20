“Kent ve Mimarlık”a Mehmet Harmancı konuk oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ercan Hoşkara ile DAÜ TV Spikeri Çiğdem Duvarcı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Kent ve Mimarlık" adlı programa bu hafta Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı konuk oldu. DAÜ TV yapımcılığında gerçekleştirilen söz konusu programda DAÜ ile LTB arasında imzalanan işbirliği protokolü ve Lefkoşa İmar Planı ele alındı.

DAÜ ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında akademik, bilimsel, toplumsal, kültürel ve Lefkoşa İmar Planı Yenileme (Revizyon) konularında 10 Şubat 2017 tarihinde imzalanan işbirliği protokollerinin içeriği hakkında bilgiler vererek programa başlayan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, DAÜ ile uzun bir dönemdir nasıl işbirliği yürütebilecekleri konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı. Harmancı, imzalanan protokoller sayesinde ihtiyaç duyulan alanlarda gerek teknik gerekse fiziki destek alınacağını ayrıca Lefkoşa İmar Planı değişikliği hususunda da çalışmalar yapacaklarını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefkoşa’nın imar planı ile yönetilen tek şehir olduğuna vurgu yapan Harmancı, mevcut imar planının 5 yılda bir revize edilmesi gerektiğini hatırlattı. Harmancı, “İmar planı çalışmaları başlamıştır. Yurttaştan 6 haftalık kabul ve talep süresi başladı. Gelecek olan taleplerden sonra DAÜ ile teknik çalışmaları başlatacağız. Umarız imar planı konusunda elinde yetki bulunduran Şehir Planlama Dairesi buradan gelecek seslere kulak tıkamayacaktır.” ifadelerini kulladı. Harmancı “Biz siyasi çıkarlar uğruna delik deşik edilen bir imar planı değil, toplumsal çıkarlar uğruna değiştirilen planlar görme arzusundayız ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda bir plan yapma hedefindeyiz.” vurgusu yaparak, süreç içerisinde diğer paydaşlarla birlikte çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

LTB Belediye Başkanı Harmancı, uygulamaya koymak istedikleri projelere de vurgu yaptı. LTB’nin karşılaştığı ekonomik kriz ve çalkantılı sürecin sonunda artık daha rahat proje uygulanabilen bir döneme girildiğine dikkat çeken Harmancı, önümüzdeki dönemde özellikle kentsel tasarım anlamında önemli projelere imza atmak istediklerini dile getirdi. Harmancı, Mehmet Akif Caddesi’ne oluşturulacak paralel yol, dere içerisindeki rekreasyon ve trafik çözümlemeleri gibi konularda bu yıl çıkılacak olan ihalelerin önemine değindi. Lefkoşa’ya gün içinde birçok bölgeden nüfus akışı yaşandığını kaydeden Harmancı, ana arter yolların da buna paralel olarak düzenlenmesinin gerektiğini ifade etti. Harmancı, “Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ve Kemal Aksay Caddesi için projemizi hazırladık. 2.1 km’lik bir bisiklet yoluyla birlikte köy meydanının da şekilleneceği ve parke ile asfaltın döşeneceği yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. İmar planı çalışmalarında ön görülen Lefkoşa Surlariçi’ndeki yayalaştırmaların teknik fiziki altyapısı ve meydan oluşturma çalışmaları yine bu yıl ihale edilecek.” açıklamasını yaptı. Belediyenin finansal krizlerini aşarak, 10 milyon TL’lik bir kaynağın şehrin ihtiyaçları için bütçeye aktarıldığına vurgu yapan Harmancı, “Çalkantılı dönemi geride bıraktık ve uzmanların desteğiyle daha planlı çalışmalar gerçekleştireceğiz.” dedi. Programda, Kamu İhale Yasası’ndaki zorluklardan da söz eden Harmancı, “Katılımcılığın ne kadar önemli olduğunu anladık. Yerel yönetimlerin, bağlı kuruluşların müdahil olmadığı bir yasayı uygulamamız isteniyor. Demokratik katılımcılık önemli çünkü hayatı bire bir yaşayan kurumlar yerel yönetimlerdir. Yasa hayatın protiklerinin çok dışında kalıyor. Bu sorunu da çözeceğimize inanıyorum. LTB’yi proje odaklı, daha güvenli bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum.” ifadelerini aktardı.

Açık Pazar projesinin de ilk etabının Haziran-Temmuz ayı gibi biteceğini bildiren Harmancı, sonrasında 2. Etaba geçileceğini ve Pazar için yaratıcı kaynak arayışlarında olduklarını bildirdi. Harmancı, açık pazarın haftanın her günü faaliyet gösterecek, piyasa ile rekabet etmeyen ama piyasanın dışına itilmiş kesimleri de pazara katarak bir yer oluşturmak istediklerini anlattı. Harmancı bu vesileyle Lefkoşa Terminali’nin de düzenlenmesinin önemine değinerek, “Biz merkezi hükümetten para istemiyoruz ama tek derdimiz şu. Mevcut bölgeyi sadece terminal olarak değerlendirmek istemiyoruz. Orasını biz bir dönüşüm alanı haline getirmek istiyoruz. Kültür Sarayı’nın caddeyle bağlantısının yapılabileceği, konut veya hotel ihtiyacının karşılanabileceği, terminalin bir müddet daha yerin altına alınarak otobüs duraklarının orada olabileceği ama servisinin yukarıdan yapılabileceği, dükkanların, kafelerin olduğu bir alan istiyoruz.” dedi. Lefkoşa’nın en değerli alanlarından bir tanesi olan bölge için bir yasa düzenlemesine ihtiyaç duyulduğunu bildiren Harmancı, tahsis koşullarında terminal ve çok amaçlı merkez yapımına uygundur ibaresinin eklenmesini istediklerini aktardı. Lefkoşa için hayati öneme sahip Terminal Bölgesi’ne uluslararası yatırımcıların yerel ortaklıklarla yatırımlar yapabileceğini dile getirdi.

Toplu taşıma konusuna da değinen Harmancı, dünyanın her yerinde şehir içi taşımacılığa ilişkin söz sahibi kurumun yerel yönetimler olduğunu ancak, eski bir belediye başkanının taşımacılık izinlerini bir başka kuruma satarak devrettiğini ve yasaya göre tahsis edilen izinlerin bir daha geri alınamadığını anlattı. Harmancı, halka yönelik hizmet sağlanmak isteniyorsa, kamu özel sektör işbirliğinin taşımacılık için daha uygun olacağını kaydetti. Harmancı, “Ülke siyasetinin silkelenmeye ihtiyacı var. Toplumsal reflekslerimiz ne kadar azsa, siyasetçi o kadar az motive olur. Toplumun ne istediğini hükümetlere duyurması önemlidir.” dedi.

LTB Belediye Başkanı Harmancı Lefkoşa’ya DAÜ kampüsünün kurulması konusunda da fikirlerini aktardı. DAÜ gibi bir kurumun Lefkoşa’ya artı değer katacağına vurgu yapan Harmancı, şehrin içerisinde toplum ile üniversitenin buluşabileceği bir alan yaratma çabası içerisinde olacaklarını anlattı. Harmancı, Lefkoşa’daki tiyatro binasının dönüştürülerek, sahne sanatlarının uygulanabileceği bir kültür merkezine dönüştürülmesinin bölge halkının fayda sağlayacağına inandığını bildirdi. Öte yandan DAÜ’nün Lefkoşa Surlariçi’nde mesleki eğitim gibi farklı eğitim modellerini gerçekleştirmesinin de çok faydalı olacağına inanç belirtti.

Söz konusu TV programı 21 Şubat 2017 Salı günü, 23:30 – 00:15 saatleri arasında BRT 1 HD kanalında yayınlanacaktır.