Kenya, hayvanat bahçesi ve petshop'lara yılan satılmasını yasaklıyor

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya, son zamanlarda artan hayvan istismarı ve yasa dışı yılan ticareti dolayısıyla yurt dışındaki hayvanat bahçeleri ve pet shoplara yılan satışının yasaklandığını açıkladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kenya Vahşi Yaşam Servisi (KWS) Sözcüsü Paul Gathitu, "Kenya havalimanlarında yurt dışına çıkarılmak istenen çok sayıda piton derisi yakaladık. Sorumlular tutuklandı. Ancak küçük yılanların havalimanlarındaki x ışını cihazlarında tespit edilmesi zor olduğu için kolaylıkla yurt dışına kaçırılabiliyor." dedi.

Gathitu, yılanların türlerine ve boyutlarına göre yurt dışında 100 ile 200 dolar arasında satıldığını belirtti.

Küçük yılanların ise beslenip büyütülerek daha yüksek fiyatlara satıldığına işaret eden Gathitu, yasağın yurt dışına bilimsel araştırmalar için götürülmek istenen sertifikalı yılanları da kapsadığını dile getirdi.

Gathitu, Çin, İngiltere, Amerika, Meksika, Almanya ve Çekya'daki hayvanat bahçeleri ile pet shopların yılan ticaretinde en büyük pazarlar olduğunu aktardı.

Kenya Ulusal Müze sorumlusu Dr. Patrick Kinyatta Malonza da yapılan araştırmalar sonucunda avlanmanın yılan ekolojisinde olumsuz sonuçlarının gözlemlendiğini söyledi.

Özellikle pitonların üreme şekillerinin ve boyutlarının değiştiğini aktaran Malonza, Afrika'ya özgü kaya pitonunun boyutlarının küçüldüğünü ve yumurta sayılarının da azaldığını vurguladı.

Dünyada vahşi hayvan safarisinin en önemli merkezlerinden biri olan ve hayvan kaçakçılığıyla uzun süredir mücadele etmeye çalışan Kenya'da, mevcut yasalara göre hayvan kaçakçıları için 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.