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Kenya'da 1,65 milyar dolarlık altın rezervi buldu

Kenya'da 1,65 milyar dolarlık altın rezervi buldu

Kenya'da faaliyet gösteren İngiliz Acacia Madencilik şirketinin 1,65 milyar dolar değerinde altın rezervi bulduğu bildirildi.

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Kenya'da faaliyet gösteren İngiliz Acacia Madencilik şirketinin 1,65 milyar dolar değerinde altın rezervi bulduğu bildirildi.

Kenya ulusal basınında yer alan habere göre, Kenya Madencilik Bakanı Dan Kazungu, ülkede faaliyet gösteren İngiliz Acacia Madencilik'in, Kenya'nın batısındaki Kakamega eyaletinin Liranda koridorunda büyük miktarda altın rezervi bulduğunu duyurdu.

Kazungu, 1,3 milyon onsluk rezervin tahmini değerinin yaklaşık 1,65 milyar dolar olduğunu kaydederek, ülkede maden endüstrisini güçlendirmek amacıyla bir dizi yeniliği hayata geçireceklerini belirtti.

Acacia Madencilik Araştırma Müdürü Tim Sharp da gazetecilere konuya ilişkin açıklamasında, Afrika'da şu ana kadar belirlenen en yüksek kalitede altını ortaya çıkardıklarını belirterek "Kakamega eyaletinde bulunan 1,3 milyon onsluk altın rezervinin 1 tonundan 12,1 gram altın çıkabilir." ifadesini kullandı.

Söz konusu altının çıkarılması ve işlenmesinin 3 yılı bulabileceğini vurgulayan Sharp, Batı Kenya projesi kapsamında yapılacak sondaj çalışmaları için bu yıl 12 milyon dolar harcayacaklarını belirtti.

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