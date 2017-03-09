Kenya'da AIDS ile mücadele için ücretsiz ilaç dağıtılacak

Kenya'da HIV virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla risk altındaki kişilere ilaç dağıtılacağı bildirildi.

Ulusal basında yer alan habere göre, Kenya'da HIV negatif çıkan ancak virüsün bulaşma ihtimali bulunan binlerce kişiye Sağlık Bakanlığınca önleyici tedavi uygulanacak. Riskli Temas Öncesi Koruma Tedavisi (PrEP) çerçevesinde, risk altındaki Kenyalılara her gün ARV hapı dağıtılacak.

Bakanlık, HIV virüsünden kaynaklanan enfeksiyonları önlemeye yönelik ilacın ülkedeki pilot çalışmalarda, düzenli kullanıldığında kişilerde yüzde 96'ya varan koruma sağladığının tespit edildiğini belirtti.

Kenya Ulusal AIDS Kontrol Programı Müdürü Martin Sirengo da konuya ilişkin "Dünyada HIV enfeksiyonlarına karşı geliştirilen PrEP tedavisi, HIV virüsüne yakalanma riski olan Kenyalılarda uygulanacak." ifadesini kullandı.

Tedavinin kimleri kapsayacağının sağlık çalışanları tarafından belirleneceğini kaydeden Sirengo, "Hükümetin uygulayacağı tedaviden, eşlerden birinin HIV pozitif diğerinin HIV negatif olduğu çiftler, bulaşma sonrası koruma tedavisi görenler ve aynı şırıngaları paylaşan ilaç kullanıcıları yararlanabilecek." diye konuştu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış PrEP tedavisinden yararlanacakların aktif cinsel yaşamları olduğu sürece her gün bir ARV hapı alacağını anlatan Sirengo, ilacın vücutta aktif olabilmesi için en az 7 gün gerektiğini vurguladı.

ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ DESTEĞİ BEKLENİYOR

Sirengo, tedaviye katılanların her 3 ayda bir HIV testi yaptırmak zorunda olduğunu söyledi.

Tedavinin kişi başı yıllık 500-800 dolar maliyetinin bulunduğunu aktaran Sirengo, uluslararası sivil toplum kuruluşlarından maddi destek beklediklerini dile getirdi.

Kenya'da 2015 yılında 77 binden fazla yeni HIV vakası görüldüğüne işaret eden Sirengo, önleyici tedaviyle bu sayının artmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Kenya'da HIV pozitif çıkan kişi sayısınının yaklaşık 1,5 milyon olduğu belirtiliyor. Ülkede 47 milyonluk nüfusun dörtte üçü 30 yaş altı gençlerden oluşuyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) 2015 AIDS Raporu'na göre, Kenya'da 0-14 yaş arasındaki yaklaşık 100 bin çocuk HIV virüsüyle hayatını sürdürüyor.

Afrika'da Kenya'nın ardından en fazla HIV vakası Uganda'da görülüyor. Uganda'da yaklaşık 1,5 milyon HIV virüsü taşıyıcısı bulunuyor.

Dünyada en fazla HIV taşıyıcısı Kenya, Uganda, Güney Afrika, Nijerya, Hindistan, Mozambik ve Tanzanya'da yaşıyor.