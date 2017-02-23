Kenya'da vahşi yaşam kuraklık tehdidi altında

Kenya'da doğal yaşam alanlarındaki bazı hayvanların bir süredir etkili olan şiddetli kuraklık nedeniyle öldüğü belirtildi.

Kenya Vahşi Yaşam Servisi (KWS) Sözcüsü Paul Gathitu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkede koruma altındaki vahşi yaşam bölgelerinde 15 su aygırı ile 5 bufalo, su ve otlak bulamadıkları için öldü." dedi.

Gathitu, şiddetli kuraklığın Lamu eyaletindeki Kenyatta Gölü'nü ve çevresindeki otlakları kurutması sonucu aç kalan 15 su aygırının öldüğünü söyledi.

Garissa eyaletinde İjara bölgesindeki vahşi yaşam alanında da 5 bufalonun öldüğünü kaydeden Gathitu, Lamu, Samburu, Chyulu ve Tsavo bölgelerindeki alanların da kuraklıktan etkilendiğine işaret etti.

AÇ KALAN HAYVANLAR KÖYLERE İNİYOR

Gathitu, öte yandan köylülerin de kuraklığın etkisiyle aç kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını otlatmak için vahşi yaşam alanlarına gizlice soktuklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kendi yaşam alanlarında yiyecek ve su bulamayan vahşi hayvanlar aç kaldıkları için çevredeki köylere inmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde su bulabilmek için köye inen filler bir kadını öldürdü. Köylüleri vahşi yaşam alanlarına girmemeleri noktasında uyarıyoruz çünkü hayvanlar kendi alanlarındaki otlaklar tükendiğinde hayatta kalabilmek için yeni yaşam alanları arıyor ve köylere kadar inebiliyor."

Gathitu, kuraklıktan etkilenen bölgelerde yeni su kuyuları açmayı planladıklarını dile getirdi.

Kenya hükümeti, ülkenin 23 bölgesinde uzun süredir devam eden ve 3,7 milyondan fazla kişiyi etkileyen şiddetli kuraklık nedeniyle 10 Şubat'ta "ulusal afet" ilan etmişti.