Lefkoşa15 °C
  • Sol göz seğirmesi neden olur, nasıl geçer?
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Elektronik sigara patladı!
  • Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
  • Banyo havlusu ne sıklıkla yıkanmalı?
  • BMW i8 M için geri sayım başladı
  • Dakar Rallisinden Çok Özel Görüntüler
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Kerim Frei satıldı
Kerim Frei satıldı

Kerim Frei satıldı

Frei'in bonservisi için siyah beyazlıların 2.5 milyon Euro bonservis bedeli alacağı ifade edildi

A+A-

Beşiktaş'ın Kerim Frei'yı İngiltere Championship takımlarından Birmingham'a satıldı.

Beşiktaş'ta bugün flaş bir ayrılık yaşandı. Kerim Frei, İngiltere Championship takımlarından Birmingham'a transfer oldu.

Yıldız futbolcunun bonservisi için siyah beyazlıların 2.5 milyon Euro bonservis bedeli alacağı ifade edildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.