Kerim Frei satıldı
Frei'in bonservisi için siyah beyazlıların 2.5 milyon Euro bonservis bedeli alacağı ifade edildi
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Beşiktaş'ın Kerim Frei'yı İngiltere Championship takımlarından Birmingham'a satıldı.
Beşiktaş'ta bugün flaş bir ayrılık yaşandı. Kerim Frei, İngiltere Championship takımlarından Birmingham'a transfer oldu.
Yıldız futbolcunun bonservisi için siyah beyazlıların 2.5 milyon Euro bonservis bedeli alacağı ifade edildi.
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