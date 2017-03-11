Kerpiç ev yılların yükünü taşıyamadı

Duygu Alan

Başkent Lefkoşa’da Surlariçi’nde Borazanbaşı Sokak’ta bulunan Kadriye-Mehmet Ortatepe’nin 17 yıldır ikamet ettiği 2 katlı kerpiç evin bir odası dün sabah saatlerinde fırtınanın etkisi ile çöktü.

Lefkoşa Türk belediyesi (LTB) ekipleri, evi mühürledi, 4 kişilik aile talihsiz olay sonucu evsiz kaldı. Çökme sırasında evde kimsenin bulunmaması ailenin tesellisi oldu.

Tadilata kadar dayanamadı

Ortatepe ailesinden alınan bilgiye göre, evin çöken kısmı, duvardaki çatlak nedeni ile zaten bir süredir kullanılmıyordu.

Çökme olmasaydı, Ortatepe ailesi havalar iyice ısınınca evin çöken kısmını tadil edecekti, aile tadilat için gerekli olan inşaat malzemelerini çoktan almıştı ancak zaten duvarlarından derin çatlaklar bulunan oda, dün Başkentte etkili olan fırtınaya dayanamadı, çöktü.

Gelinleri sahip çıktı

Kadriye-Mehmet Ortatepe ile çocukları Umut ve Aşkın Ortatepe, evde çökme olunca sokakta kaldı. Olayı komşusundan öğrenen gelinleri, ailesine sahip çıktı.

Eşi ile birlikte hiç zaman kaybetmeden kayınvalidesinin evine giden gelin, evin mühürlenme işleminden önce ailenin günlük kullandıkları eşyaları topladı, valizlere doldurup kendi evine taşıdı.

Havadis’e konuşan genç kadın, şunları söyledi: “Evin çöken kısmı kullanılmayan bir odaydı. Gerekli inşaat malzemeleri alınmış havalar ısınınca da tadilat yapılacaktı. Ancak fırtına nedeni ile sabah saatlerinde odanın çatısı ve duvarı çöktü. Çok üzüldüm ve hemen koştum geldim. Ben de iki sokak ileride kirada kalıyorum. Ama bu evde yıllarım geçti. Tek tesellim olay sırasında evde kimsenin olmaması ve kimsenin canına zarar gelmemesidir. Ailem yeni bir ev buluncaya kadar benimle kalacak.”

TC Büyükelçiliği’nden yardım istediler

Evdeki çökme nedeni ile bir anda evsiz kalan Ortatepe ailesi, TC Büyükelçiliği’nden yardım istedi.

Olayın akabinde Elçiliğe giden Ortatepe ailesi, başlarını sokabilecekleri yeni bir bulunması için yardım istedi.

Ortatepe ailesi 17 yıldır Surlariçi’nde Borazanbaşı Sokak’ta 5 numaralı bu evde ikamet ediyordu.