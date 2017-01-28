KETAP'ın Larnaka’daki tesisi kaldırılıyor

Rum Akaryakıt Depolama Şirketi’nin (KETAP) Larnaka sahilindeki tesisinin bölgeden kaldırılması çalışmasına dün başlandığı haber verildi.

Haravgi gazetesi, Rum yetkililerin dünkü çalışmaları tarihi olarak nitelendirdiğini yazdı.

Petrol rafinerisinin 45 yıllık işleyişinin ardından, devlet akaryakıt rezervlerinin depolandığı tesisin kaldırılması yönündeki çalışmaların dün başladığını aktaran gazete, akaryakıt rezervlerinin daha önceden Vasiliko’ya aktarıldığını anımsattı.

Gazete, İtalyan şirket General Smontaggi’nin yürüttüğü çalışmaların üç aşamadan oluştuğunu kaydetti.

3-4 ay sürecek ilk aşamada petrol tanklarının kaldırılacağını kaydede gazete, ikinci aşamada, rafinerinin uzun yıllardır süren faaliyetlerinin neden olduğu çevre kirliliğiyle ilgili bir değerlendirmenin yapılacağını yazdı. Gazete, üçüncü aşamada ise bölgenin restorasyonuna başlanacağını aktardı.

Habere göre, bölgeye giderek, çalışmaları takip eden Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, tarihi bir gün yaşadıklarını belirtti.

Larnakalıların petrol tesislerinin bölgeden uzaklaştırılması yönünde yıllardır dile getirdikleri isteklerinin hayata geçirilmesine başlandığına işaret eden Lakkotripis, uzun yıllar hizmet sunmuş ve yaşam çemberini tamamlayan bir bölgede bulunduklarını belirtti.

ÖZELLERİN DE BÖLGEDEN AYRILMASI İÇİN BASKI

Lakkotripis’in dünkü açıklamalarında, özel akaryakıt şirketlerinin Larnaka’daki yerleşkelerini bırakarak Vasiliko’ya yerleşmelerine ikna edilmesi için baskılar yapılacağından da söz etti.

Bölgeden ayrılmaları için özel şirketlere yenilenmiş kararnameyle baskılar yapılacağını belirten Lakkotripis, ülkenin enerji ikmalinin güvenliği için çaba gösterdiklerinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Larnaka Belediye Başkanı Anderas Viras de açıklamalarında tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.

Öte yandan özel akaryakıt, bilhassa LNG şirketlerinin tanklarının kaldırılması sürecinin nasıl işleyeceğine yönelik endişe ve hayal kırıklığını dile getirdi.

“Ay sonuna kadar tamamlanmış olması gereken bir süreç vardı ve bu olmadı” şekilde konuşan Viras, kullanım haklarının sonlandırılmasına yönelik bakanlık kararnamesinin bulunduğunu ve Belediye Meclisi olarak bunun yürürlükte kalmasını istediklerini söyledi.

Bu konuda hükümetle işbirliği içerisinde bir sonuca varılması umudunu dile getiren Viras, çeşitli hükümet dairelerinin Bayındırlık Hizmetleri ve Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin LNG şirketlerinin bölgeden ayrılması için belirli eylemlerde bulunmaları gerektiğini vurguladı.

KETAP Yönetim Kurulu Başkanı Stelios Yeorgiadis ise KETAP tesisinin, 150 kilometrekarelik bir alanı kapsadığını belirterek, tüm tankların, metal maddelerin ve diğer malzemelerin geri dönüşümde kullanılmak üzere satılacağını belirtti.