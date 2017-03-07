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  3. KEVE ile Mısır İşadamları Derneği arasında işbirliği anlaşması imzalandı
KEVE ile Mısır İşadamları Derneği arasında işbirliği anlaşması imzalandı

KEVE ile Mısır İşadamları Derneği arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) ile Mısır İşadamları Derneği arasında, Cumartesi günü işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

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Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) ile Mısır İşadamları Derneği arasında, Cumartesi günü işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, anlaşmaya KEVE adına Başkan Fidias Pilidis’in, Mısır İşadamları Derneği adına da Mostafa İbrahim’in imza koyduğunu yazdı.

Haberde, görüşmede iki ülkenin ilgi alanına giren konularla ilgili görüş alışverişi yapıldığı ve stratejik avantajlarından bahsedildiği belirtildi.

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