KHYD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde geliri derneğe kalacak gece düzenleyecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Karaoğlanoğlu’da bulunan Mountain View Otel’de bayanlara özel gece düzenleyeceğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, geliri derneğe kalacak yemekli etkinlik, saat 20.00’de başlayacak. Etkinlikte canlı müzik de olacak.

Açıklamada, etkinlikten elde edilecek gelirle kanser hastalarının ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği kaydedildi.