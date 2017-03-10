KHYD, Akıncılar’da Kültürel Dayanışma Gezisi yaptı
KHYD Gazimağusa Şubesi Bölge Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu, Akıncılar köyüne kültürel dayanışma gezisi gerçekleştirdi.
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Gazimağusa Şubesi Bölge Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu, Akıncılar köyüne kültürel dayanışma gezisi gerçekleştirdi.
KHYD’den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 100 hayırseverin katıldığı geziden elde edilen 2 bin 600 TL’yi derneğe teslim edildi.
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