KHYD, Akıncılar’da Kültürel Dayanışma Gezisi yaptı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Gazimağusa Şubesi Bölge Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu, Akıncılar köyüne kültürel dayanışma gezisi gerçekleştirdi.

KHYD’den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 100 hayırseverin katıldığı geziden elde edilen 2 bin 600 TL’yi derneğe teslim edildi.