KIB-TEK belediye başkanını dava edebilir

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’in Kıb-Tek’ten habersiz köyü kaçak elektrikle ışıklandırma skandalının ortaya çıkmasının ardından, geçtiğimiz gün köyün içinde yer alan su kuyusundan 200 metre ileride yapım aşamasında olan Kültür Evi’ne kaçak elektrik aktarımında bulunduğu tespit edildi. Söz konusu skandalın ardından Başkan Latif’in Kıb-Tek tarafından bir kez daha sözlü olarak ikaz edildiği öğrenildi.

Son uyarı yapıldı; yargıya intikal ettirilecek

Elektrik Kurumu’ndan alınan bilgiye göre, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’in tehlikeli bir şekilde elektrik akımından faydalandığı, bir kez daha sözlü olarak uyarıldığı, devam etmesi durumunda yargıya başvurulacağı belirtildi.

Akdoğan Köyü’nden gazetemize ulaşan bazı vatandaşlar, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’in köyün içinde belediyeye ait olan bir su kuyusundan neredeyse 8 evin önünden geçecek şekilde kabloyla 200 metre ileride bulunan Kültür Evi’ne elektrik aktarımında bulunduğunun tespit edildiğini ve Elektrik Kurumu yetkililerinin Akdoğan Köyü’ne giderek elektriği kestiklerini ifade etti.

Vatandaşlar: Latif bunu sürekli yapıyor

Vatandaşlar, Başkan Latif’in bunu sürekli yaptığını belirterek, neden Kıb-Tek tarafından sürekli sözlü olarak uyarıldığını ve yargıya taşınmadığını sordu.